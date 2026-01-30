Bustinduy desmiente en Zaragoza "los bulos de la derecha" y defiende que "topar los alquileres funciona"

El ministro de Derecho Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha defendido este viernes en Zaragoza que "topar los alquileres funciona", poniendo como ejemplo para desmentir "los bulos de la derecha" los datos de Navarra, donde el precio ha bajado casi un 9% desde que se comenzó a aplicar la Ley de Vivienda y no se ha reducido la oferta.

Así lo ha manifestado en la previa de un encuentro con líderes vecinales en Zaragoza, donde ha acompañado a la candidata de IU-Movimiento Sumar a la presidencia de Aragón, Marta Abengochea.

El ministro ha llamado a votar por una candidatura "que vaya a defender el derecho a la vivienda y que vaya a defender los servicios públicos de la democracia española en un tiempo en el que se multiplican las amenazas, los discursos de odio, los retrocesos en materia de derechos y libertades", para lo que "la mejor opción" es la de IU-Sumar y su "extraordinaria candidata".

"Es necesario que la buena gente de Aragón defienda los valores fundamentales de nuestra democracia que tan arraigados están en esta tierra", ha insistido, para hacer en la comunidad "lo mismo" que se está haciendo en el Gobierno de España, que es "defender las condiciones de vida de la gente trabajadora en este país, trabajar por que haya justicia fiscal, por que tengamos servicios públicos a la altura y para resolver el principal problema de la ciudadanía, que es la vivienda".

Sobre este asunto, Bustinduy ha preguntado al presidente autonómico y candidato del PP a la reelección, Jorge Azcón, por qué "no hace lo mismo" que Navarra y aplica la Ley de Vivienda para que baje el precio de los alquileres.

"Porque no quieren", ha respondido, asegurando que "están protegiendo los intereses de quienes se lucran con las dificultades para acceder a la vivienda de las mayorías trabajadoras de este país".