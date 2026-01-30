El caos ferroviario en Cataluña corta el cordón umbilical de las mercancías entre Aragón y el Puerto de Barcelona

El colapso ferroviario que vive Cataluña desde hace más de una semana no solo ha golpeado a los miles de usuarios de Rodalies. Sus efectos se han extendido con fuerza al transporte de mercancías y han impactado de lleno en la conexión logística entre Aragón y el Puerto de Barcelona, principal salida marítima de la comunidad autónoma. Durante una semana no ha circulado ni un solo tren de mercancías entre Barcelona y Zaragoza, la principal línea ferroviaria que conecta ambos territorios. Este miércoles se ha restablecido el tráfico, pero con limitaciones por una vía alternativa.

La afectación ha sido especialmente relevante para la Terminal Marítima de Zaragoza (TMZ), el mayor nodo ferroviario de mercancías de Aragón y pieza clave del hinterland (área de influencia terrestre) del puerto catalán. El accidente ocurrido el pasado 20 de enero en Gelida (Barcelona), un punto estratégico de la red ferroviaria interior de la región vecina, provocó el corte total de la línea utilizada habitualmente por los trenes de mercancías que enlazan el puerto con Zaragoza. El siniestro, en el que murió un joven maquinista, se produjo al chocar un tren del Cercanías catalán contra los escombros de un muro de contención que se había desplomado sobre la vía debido a las intensas tormentas.

“El impacto ha sido directo. Desde el martes de la semana pasada y durante una semana completa no llegó ningún tren desde Barcelona, salvo los que ya estaban en circulación en el momento del incidente”, explica Ramón Adé, director gerente de la TMZ. En ese periodo, la terminal dejó de recibir y expedir en torno a 35 trenes de mercancías, una cifra significativa para una infraestructura que canaliza la mayor parte del comercio ferroviario de Aragón con el Mediterráneo. Para el puerto seco de la capital aragonesa, esta merma de operaciones va a suponer una caída de la actividad este mes de entre un 30% y un 50%.

Tráfico restablecido, pero con limitaciones

La circulación comenzó a recuperarse tímidamente este miércoles, cuando se restableció el tráfico ferroviario por la línea alternativa de la costa, la que discurre por Vilanova i la Geltrú (Barcelona). Una solución parcial que permite volver a mover trenes, pero con importantes restricciones. “Es una línea con mucho tráfico de Rodalies y, además, limitada en cuanto a toneladas. La capacidad es reducida, pero al menos los trenes han empezado a llegar”, señala el responsable de TMZ.

Mientras la línea interior de Gelida permanece cortada, el desvío por la costa actúa como válvula de escape para evitar una parálisis total del sistema. Aun así, las limitaciones obligan a trasladar parte de las mercancías al transporte por carretera. “Los trenes que no se pueden hacer van en camión. El verdadero problema habría sido no tener ningún tren”, apunta Adé.

Presión del puerto y coordinación institucional

La situación ha activado un gabinete de coordinación entre el Puerto de Barcelona, la Generalitat y Adif, gestor de la infraestructura ferroviaria. Desde la autoridad portuaria reclaman que se restablezca cuanto antes la conexión con su hinterland interior, donde Zaragoza ocupa una posición central. “El puerto está insistiendo mucho en la necesidad de recuperar la conexión con su zona de influencia, y su principal conexión interior es Zaragoza”, subraya.

Aunque no hay plazos oficiales para la reapertura de la línea afectada, desde el sector logístico confían en que el corte no se prolongue demasiado tiempo, ya que la incidencia está ligada también al cierre de la autopista AP-7 en la zona. Entre las soluciones planteadas figura permitir una circulación parcial de trenes de mercancías mientras duren las obras de emergencia.

Impacto en toda la red logística aragonesa

El parón no ha afectado solo a Zaragoza. Otras terminales ferroviarias de Aragón, como Monzón (TIM) o las dos del polígono Plaza -las gestionadas por JCV y Cosco-, también han sufrido las consecuencias del bloqueo ferroviario en Cataluña, aunque la TMZ concentra el mayor volumen de tráficos con Barcelona. “Todo el mundo está impactado en mayor o menor medida”, reconoce Adé.

El problema se inserta, además, en un contexto más amplio de colapso ferroviario en Cataluña, donde el tráfico de mercancías ha quedado relegado frente a los trenes de pasajeros. Trenes internacionales bloqueados en Francia, convoyes acumulados en Perpiñán y fábricas con dificultades para recibir materias primas -como la de coches de Stellantis en Figueruelas- dibujan un escenario crítico que trasciende el ámbito catalán y afecta a cadenas logísticas europeas.

Infraestructuras tensionadas

Desde TMZ consideran que el mantenimiento de las infraestructuras es una obligación básica, aunque el debate sobre su estado vuelve a aflorar con fuerza tras las últimas incidencias, en especial, por la tragedia ferroviaria ocurrida en Adamuz (Córdoba), donde han fallecido 45 personas. “Llevamos muchos años reivindicando mejoras en las conexiones ferroviarias con Barcelona y otras salidas al Mediterráneo. El mantenimiento se da por supuesto; si no fuera así, estaríamos ante un problema muy grave”, advierte Adé.

Pese al golpe sufrido estos días, la Terminal Marítima de Zaragoza afronta el momento con un elemento de optimismo, ya que las obras de ampliación de sus instalaciones finalizarán el próximo mes de febrero y a lo largo del primer semestre se pondrán en marcha.