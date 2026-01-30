Convocadas 14 plazas médicas de difícil cobertura en hospitales de Aragón

Convocadas las primeras 14 plazas de difícil cobertura en los hospitales de la comunidad aragonesa en el Boletín Oficial de Aragón (BOA). Estas forman parte de una oferta pública de empleo de 139 puestos de este estilo. Sanidad informa de que el llamamiento de este viernes obedece a la segunda fase de la oferta extraordinaria de difícil cobertura que afecta a especialidades hospitalarias que requieren formación mir durante cuatro años, como Dermatología, Anestesia, Geriatría, Hematología, Neumología, Digestivo, entre otras.

En concreto, de las 14 plazas lanzadas este viernes, siete son de especialdiad de Anatomía Patológica, y, de estas, cuatro se ofertan en el centro hospitalario de Alcañiz, otras dos en el de Barbastro y una en el Ernest Lluch de Calatayud; cuatro se corresponden a Endocrinología y Nutrición, de las que una es en el hospital de Barbastro, otra en el bilbilitano y otras dos en el Obispo Polanco de Teruel, y otras tres son de Reumatología. De estas, dos son en Barbastro y y una tercera en el San Jorge de Huesca.

Sanidad apunta que el objetivo de estas plazas es que los facultativos de hasta 19 especialdiades hospitalarias distintas opten por trabajar en puestos de hospitales públicos situados fuera de Zaragoza ciudad. El llamamiento de este viernes forma parte de la segunda Oferta Pública de Empleo que emana del Decreto Ley de Difícil Cobertura 121/2025. Según se etablece en la orden, los médicos que accedan por concurso de méritos a una plaza de difícil cobertura pueden lograr ser personal estatutario fijo dentro del Salud después de tres años de trabajo efectivo en el destino elegido.

Desde el Departamento de Sanidad informan de que a lo largo de los próximos días se publicarán las convocatorias de las siguientes especialidades hasta completar las 139 totales. En concreto, se ofertarán 23 en el hospital de Alcañiz, 32 en el de Barbastro, 18 en el Ernest Lluch de Calatayud, 21 en el San Jorge de Huesca, 3 en Sagrado Corazón de Jesús, también oscense, y otras 3 en el Centro de Rehabilitación Psicosocial (CRP) Santo Cristo de los Milagros, 31 en el Obispo Polanco de Teruel, 4 en el CRP San Juan de Dios de Teruel y otras 4 en el San José de la misma ciudad.

Resolución de las primeras 46 plazas

La primera fase, que ya fue convocada y que incluye 46 plazas de especialidades que requieren una formación mir de 5 años, está en fase de resolución. Desde Sanidad prevén que el listado definitivo de aspirantes a los puestos se publique la próxima semana.

Estas primeras 46 plazas de difícil cobertura corresponden a las especialidades de Angiología y Cirugía Vascular, Cirugía General y Aparato Digestivo, Cirugía Ortopédica y Traumatología, Medicina Intensiva, Medicina Interna, Oncología Médica y Urología en los hospitales de Alcañiz, Barbastro, Calatayud y los universitarios San Jorge de Huesca y Obispo Polanco de Teruel.

Se realizará una tercera fase en la convocatoria de difícil cobertura que se destinará para plazas de Medicina de Familia en el medio rural. Desde Sanidad defienden que, con esta medida, el Gobierno de Aragón refuerza su compromiso con la equidad territorial en los centros de salud y la mejora de la atención sanitaria en hospitales comarcales y provinciales, al garantizar que la ciudadanía disponga de especialistas en áreas clave de la salud.