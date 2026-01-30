Familias del CPI Valdespartera III de Zaragoza denuncian retrasos en la licencia de obras: "Nos sentimos intranquilas"

Un último paso que es definitivo y que llega tarde. Es lo que denuncian las familias del CPI Valdespartera III de Zaragoza, a la espera de que el ayuntamiento les conceda la licencia de obras para comenzar con la ampliación del centro. Según explican, ya están adjudicadas las licitaciones previas, tales como empresa constructora o dirección de ejecución, pero no tienen este permiso del consistorio para actuar con el que, defienden, ya deberían contar porque "el compromiso" del Departamento de Educación del Gobierno de Aragón era comenzar las actuaciones en este enero. Desde la consejería matizan que el plazo es "el primer trimestre".

Según indican las familias, las licitaciones de empresa constructora, dirección de obra, dirección de ejecución, dirección de instalaciones y coordinación de seguridad y salud "han sido resultas". Por eso, a lo que apuntan las familias es a que no cuentan con la licitación de obras, que depende del consistorio. "El inicio de las obras está pendiente de la concesión de la pertinente licencia de obras por parte del Excelentísimo Ayuntamiento de Zaragoza", critican. La ampliación del CPI pasa por un nuevo aulario de Secundaria y un gimnasio abierto. Educación sacó estas actuaciones a licitación en el mes de septiembre y el plazo para presentar ofertas finalizó el 8 de octubre.

Desde el consistorio sostienen que "no hay ningún retraso" en la licitación de obras, y aseguran que la concesión de las mismas es "muy ágil", sobre todo cuando se trata de colegios y equipamientos. Defienden así que existe una agilidad "máxima" por parte del Ayuntamiento de Zaragoza en este aspecto.

A ello añaden que, si se requiere comenzar antes, Educación puede solicitar la licencia de obras expres, un contrato que se tramita de forma urgente y que implica dejar el terreno a nivel del suelo, es decir, a cota cero. Mientras se hacen estas actuaciones debería llegar el permiso correspondiente.

Las madres y padres de la AMPA expresan sentirse "intranquilas viendo correr el tiempo", y sostienen no entender "cómo es posible que se concedan licencias expres a otras obras" y la licencia de la ampliación del CPI Valdespartera III esté "estancada". "Son más de 900 alumnos que necesitan la ejecución de esta obra tan importante para nuestra comunidad", exponen, y cargan contra Educación por "no cumplir" con los plazos marcados.