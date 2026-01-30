El Grupo Aramón celebra sus XVI Jornadas de Meteorología y Prensa en la estación de Formigal-Panticosa

La estación de esquí de Aramón Formigal-Panticosa ha reunido entre los días 28 y 30 de enero a más de una veintena de meteorólogos, presentadores de televisión y profesionales de la comunicación especializados en información meteorológica en la XVI edición de las Jornadas de Meteorología y Prensa, con el tema central “La nieve por dentro: ciencia y tecnología en Formigal”.

Estas jornadas se han consolidado, edición tras edición, como un espacio de intercambio de conocimiento y divulgación, en el que profesionales del sector pueden conocer de primera mano el funcionamiento de una gran estación de esquí y el papel clave que desempeñan la meteorología, la ciencia y la tecnología en la gestión de la nieve.

El encuentro ha contado con la participación de medios como Telecinco, La Sexta, Aragón TV, RTVE, Canal Extremadura, Telemadrid, CRTVG, CMM TV o Meteored, así como con profesionales de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), reforzando el carácter nacional de estas jornadas. Durante la jornada de ayer, los comunicadores emitieron sus espacios de información meteorológica desde la zona de Sarrios de la estación. Además, grabaron distintos recursos audiovisuales y visitaron la base meteorológica de Sarrios, donde pudieron conocer de cerca los sistemas de medición, control y seguimiento de las condiciones de nieve y meteorología en alta montaña.

La nieve por dentro: ciencia y tecnología en Formigal

En el marco de las jornadas, y de forma previa a la jornada de esquí y a los directos desde la estación, se celebró una ponencia centrada en el análisis científico de la nieve, a cargo de Rafael Alonso, catedrático de Universidad en el área de Física Aplicada de la Universidad de Zaragoza. Durante su intervención, Alonso abordó aspectos relacionados con la estructura interna de la nieve, su comportamiento físico y la importancia de aplicar el conocimiento científico y tecnológico para una correcta gestión del dominio esquiable. Una visión que permite comprender mejor los procesos que influyen en la calidad de la nieve y en la seguridad en montaña.

Un año más, estas jornadas son posibles gracias a la colaboración entre la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión (CARTV), la Asociación Turística Valle de Tena y el Grupo Aramón, que permiten que meteorólogos de toda España puedan participar en este encuentro en un entorno único, combinando divulgación científica, comunicación y experiencia en la montaña.