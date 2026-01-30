Un aviso de "posible sabotaje" obliga a suspender varios servicios de las líneas de tren Huesca-Zaragoza

Nueva incidencia en el transporte ferroviario en Aragón. Los primeros trenes de la mañana de este viernes en la línea Huesca–Zaragoza se han visto obligados a suspender o modificar su recorrido debido a un problema en la infraestructura ferroviaria a la altura de Tardienta, lo que ha provocado retrasos, trasbordos por carretera y momentos de confusión entre los viajeros.

El episodio más tenso se ha vivido en el tren regional de Renfe con salida de Huesca a las 6.20 horas y destino Zaragoza. Según el testimonio de los pasajeros, un empleado de la compañía ha recorrido los vagones informando de que existía un problema técnico —“se había caído el telecomando”— y apuntando incluso a un “posible intento de sabotaje”, un término que, según relatan los usuarios, generó sorpresa entre los viajeros.

Ante esta situación, todos los pasajeros tuvieron que bajar del tren y se les ofreció continuar el viaje en autobuses programados para las 7.15 horas, aproximadamente una hora después. Algunos optaron por buscar alternativas por su cuenta y adquirieron billetes de autobús en la taquilla de Alsa para llegar a Zaragoza, asumiendo un nuevo pago. “Es significativo que se utilizara la palabra sabotaje, dicha tal cual, vagón por vagón; la gente se asusta”, explica uno de los afectados.

Desde Renfe se ha informado de que, debido al corte de la vía, se estableció un plan alternativo de transporte. Así, los viajeros del tren Huesca–Zaragoza de las 6.20 horas fueron finalmente trasladados en autobús hasta Tardienta y desde allí continuaron el trayecto en tren. En sentido inverso, los pasajeros del Zaragoza–Huesca de las 6.18 horas realizaron el recorrido hasta Tardienta por ferrocarril y completaron el resto del viaje por carretera.

Además, los usuarios del tren Huesca–Zaragoza con salida a las 7.38 horas, que inicialmente tampoco pudo iniciar su recorrido y tenía previsto el trasbordo en autobús, fueron reubicados en el AVE de las 8.05 horas, que sí pudo circular con normalidad.

A media mañana, la circulación ferroviaria comenzaba a normalizarse y los trenes previstos a partir de ese momento han podido circular, según fuentes de la compañía. No obstante, ni Renfe ni Adif han detallado por el momento las causas concretas de la incidencia ni han confirmado la hipótesis del sabotaje, que por ahora queda en el ámbito de una comunicación informal a los viajeros.

El suceso se suma a una cadena de problemas recientes en el servicio ferroviario, alimentando la sensación de fragilidad en la red y el malestar entre los usuarios habituales del corredor Huesca–Zaragoza.