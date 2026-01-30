¿Quién es quién? Así eran de niños los candidatos de los partidos en Aragón para el 8F

Algunos parecidos son incuestionables y en otros, hay que tirar de imaginación. Los candidatos de los principales partidos que se presentan a las elecciones autonómicas del 8 de febrero comparten imágenes de su infancia con EL PERIÓDICO.

Jorge Azcón (PP), Pilar Alegría (PSOE), Jorge Pueyo (CHA), Tomás Guitarte (Aragón-Teruel Existe), María Goikoetxea (Podemos-Alianza Verde), Marta Abengochea (Izquierda Unida-Movimiento Sumar) y Alberto Izquierdo (PAR) comparten con este diario recuerdos de su infancia, algunas imágenes en blanco y negro o tonos sepia, y otras, más recientes, en función de la edad de los candidatos.

Buena parte de los presidenciables en estas elecciones autonómicas son nacidos en los años 70 del pasado siglo XX, como el actual presidente que opta a la reelección, Jorge Azcón (nacido en 1973); la candidata socialista, Pilar Alegría (1977); o la de IU-Movimiento Sumar, Marta Abengochea (1976).

El candidato de Teruel Existe, Tomás Guitarte, es el más veterano en esta contienda electoral (nacido en 1961) y el resto de candidatos nacieron entre los 80 y 90 del pasado siglo. En concreto, María Goikoetxea, de Podemos-Alianza Verde, es de 1987; y Alberto Izquierdo, del PAR, de 1983.

Noticias relacionadas

En los 90 nacieron el candidato de Vox, Alejandro Nolasco (1991) y el de Chunta Aragonesista, Jorge Pueyo (1995), el más joven de los aspirantes a la Presidencia del Gobierno de Aragón el próximo 8 de febrero.