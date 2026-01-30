Pilar Alegría fija en tres días el tope de espera para ser atendido por el médico en Aragón
La socialista denuncia la "privatización" que Jorge Azcón está haciendo de la Sanidad
La candidata del PSOE a la Presidencia de Aragón, Pilar Alegría, ha denunciado este viernes en Barbastro el deterioro de la sanidad pública en la comunidad y ha señalado que el centro hospitalario de esta ciudad como "el bastión, el mejor ejemplo de la dejación y la mala gestión del Gobierno del PP de Jorge Azcón en materia sanitaria". Ha afirmado que para el proyecto que representa y para el PSOE, "la sanidad pública es una prioridad absoluta", al tiempo que ha subrayado que "a partir del 8 de febrero, si contamos con la confianza de los aragoneses y aragonesas", recuperar y reforzar la sanidad pública será uno de los principales objetivos del próximo Gobierno de Aragón.
La candidata ha recordado que el Hospital de Barbastro es centro de referencia para más de 110.000 oscenses y ha lamentado que, pese a ello, en estos dos años se ha convertido en el bastión de la dejadez del Ejecutivo del PP. "Las listas de espera se están alargando, falta atención en especialidades fundamentales y se está abriendo la puerta, una vez más, a la privatización de la sanidad", ha denunciado desde el exterior del hospital de Barbastro. Alegría ha criticado que el Gobierno de Azcón apuesta por externalizar servicios que deberían ser cubiertos por la sanidad pública, una política que, a su juicio, "debilita el sistema público y favorece a la sanidad privada en lugar de cuidar un derecho esencial".
Frente a esta situación, Alegría ha avanzado algunos de los compromisos de su proyecto en materia sanitaria. Ha anunciado un plan ambicioso para reducir las listas de espera, garantizando una atención digna y en tiempos razonables. Además, ha asegurado que "ningún aragonés o aragonesa tendrá que esperar más de tres días para ser atendido por su médico de cabecera".
Asimismo, Alegría ha destacado la necesidad de facilitar el acceso a la sanidad en el medio rural. "Queremos que todas las personas que vivan en nuestros pueblos puedan acudir a sus citas médicas, ya sea en el Hospital de Barbastro o en cualquier otro centro de referencia, mediante un transporte público y gratuito", ha explicado. La candidata del PSOE ha recordado en Barbastro que la sanidad pública ha sido una de las grandes joyas de la corona para Aragón hasta ahora y que no se puede permitir que siga siendo maltratada por el PP.
