Se pone fin al Concurso Jóvenes Promesas de la Cocina Aragonesa ‘Rubén Ríos’: estos son los ganadores

En esta edición, el CPIFP San Lorenzo de la capital oscense ha sido el escenario en el que a lo largo de toda la mañana se han enfrentado seis equipos de cuatro escuelas de Aragón, que han tenido que preparar un plato principal con, al menos, tres productos de alimentos de Aragón de calidad diferenciada y un petit four dulce que contara con un mínimo de dos productos de “Aragón, sabor de verdad”, ya que uno de los objetivos del concurso es dar a conocer entre el estudiantado de hostelería la riqueza de la despensa aragonesa.

Con el patrocinio principal de Alimentos de Aragón y el Departamento de Turismo del Gobierno de Aragón y la colaboración de Arroz Brazal, Aravén, Velilla y Carmencita, el Concurso Jóvenes Promesas de la Cocina Aragonesa ‘Rubén Ríos’ también cumple el propósito de promocionar a los futuros cocineros, habiéndose convertido en una cantera de campeones, como Aarón Melero o Raquel Hernández, que consiguieron el bronce en cocina dulce en el último Campeonato Nacional de Cocina organizado por FACYRE.

Ganadores y elaboraciones

En esta sexta edición del Concurso Jóvenes Promesas de la Cocina Aragonesa ‘Rubén Ríos’, que organiza la Asociación de Cocineros de Aragón, se ha saldado con la victoria de Israel Gracia y Djiby Niang del IES Pedro de Luna, de Zaragoza. «No nos lo esperábamos, estamos muy orgullosos y muy contentos, nos sentimos muy afortunados», han confesado los jóvenes que se animaron a participar, tras ayudar en la organización de la pasada edición que se celebró en su instituto. «Se lo dedicamos a nuestros profesores y a nuestro instituto, que, aunque nos han dado mucha caña, está demostrado que la caña sirve para algo», han añadido.

En el caso de los ganadores, el plato principal que les ha dado la victoria ha sido un guiso de tajo bajo de Ternasco de Aragón IGP, con salsa de anacardos, acompañado con puré de boniato y de borraja. Para el dulce, los estudiantes han optado por una mezcla «de un postre aragonés como es el crespillo y un dulce marroquí de almendra y miel, presentado como sushi con hidromiel para mojar». Pura fusión de cocina aragonesa con la de sus respectivos países: Marruecos y Senegal.

Los representantes de la escuela anfitriona, Mercedes Escobosa y Héctor Gutiérres, por su parte, han conseguido el segundo puesto con un “Braseado Noble” con base de Ternasco de Aragón IGP y una “Lámina dorada”, formada por una teja de almendra de Guara, emulsión de AOVE DOP Somontano y Melocotón de Calanda DOP en almíbar.

Por último, Pablo Roque y Santiago Chao se han hecho con el bronce gracias a una laboriosa “Triada de liebre”, con la liebre presentada en tres elaboraciones sorprendentes, y a su “Capricho de manzana”, inspirado en la tarta de manzana de la abuela de Pablo.

Platos finalistas

Cada escuela participante envió a la asociación tres recetas inéditas, previamente seleccionadas por su personal docente, entre las cuales, el jurado de la ACA eligió las mejores que fueron, además de las de los tres equipos ganadores, las de: José Prudencio Brosa Carabantes y Christian Mendoza, del IES Miralbueno, que elaboraron “Memorias y lágrimas del pastor”, un canelón de manitas, y su “Susurro del bosque”, un royal de boletus con trufa y miel, en dulce; Víctor Sáenz Pequerul y Beatrice Nicoleta Danila, representando a la Escuela de Hostelería TOPI, con las propuestas “Aneto” ―esturión del Cinca― y “Fritura dulce”, una versión de leche frita; y África García Royo y Salma Aracely Elizalde Romero, también de TOPI, que han presentado su “Esencia de Aragón” ―un gofre salado― y su “Memoria dulce”, una versión de alfajor aragonés.

Durante el desarrollo del concurso, un jurado técnico —integrado por Pablo Marcén, cocinero de San Siro y por Florent Roch, administrador de la ACA — ha valorado aspectos como la higiene, uniformidad, limpieza, orden y técnica. Y al concluir cada equipo, que ha ido entrando en concinas en intervalos de 15 minutos, ha sido el jurado degustador —formado por Beatriz Allúe, chef de El Origen; Gonzalo Gutiérrez, con larga experiencia en hostelería y en docencia y Mónica Alejandra Benítez, jefa de cocina de La Torre del Visco— el que ha puntuado el uso de alimentos de Aragón, el sabor, la presentación y el conocimiento de los ingredientes

Entrega de premios

Una vez decidido el palmarés, ha tenido lugar la entrega de premios, consistentes en diplomas acreditativos y un kit de los patrocinadores para todos los finalistas y para los tres primeros clasificados y, además, para los ganadores, el pase a la final del concurso de Cocineros de Aragón.

Javier Robles, presidente de ACA, ha tomado la palabra para, en primer lugar, agradecer la presencia de José Ríos, padre de Rubén Ríos, el joven cocinero fallecido al que homenajea cada año la ACA, con la celebración de este certamen. A continuación, ha dado las gracias a la directora del CPIFP San Lorenzo, María Teresa Castaño, «por acogernos siempre que lo requerimos».

Tras agradecer a patrocinadores y colaboradores su apoyo, ha procedido a entregar los diplomas a todos los finalistas. Después, el presidente de la ACA ha nombrado y pedido un aplauso para cada uno de los miembros del jurado. Acto seguido ha llamado a José Ríos para que entregara el tercer premio a Pablo Roque y Santiago Chao del IES Miralbueno.

La directora del CPIFP San Lorenzo, María Teresa Castaño, ha sido la encargada de otorgar el segundo premio al equipo de su escuela, Mercedes Escoboso y Héctor Gutiérrez. Amparo Cuellar, directora general de Innovación y Promoción Agroalimentaria del Gobierno de Aragón, ha entregado el primer premio a Israel Gracia y a Djiby Niang.

Teresa Cataño ha felicitado al alumnado y ha dado un beso muy grande a la familia de Rubén Ríos, a la que ha abrazado emocionada, antes de que Amparo Cuellar clausurara el acto, felicitando a todos los concursantes. La directora general, que ha afirmado haberse sentido como en casa, ha destacado «el brillante momento que vive la gastronomía aragonesa, como acaba de demostrarse en Madrid Fusión» y ha clausurado el acto volviendo a dar la enhorabuena a todos.