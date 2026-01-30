Así es el pueblo de Pilar Alegría, candidata del PSOE en las elecciones del 8F: el Aragón del Ebro, la huerta y la política a pie de calle
La ex-ministra y ahora líder socialista en la comunidad, tiene como bandera un municipio que le vio dar sus primeros pasos en el sistema
En política, el lugar del que procede un dirigente ayuda a entender su discurso y también sus prioridades. Especialmente en comunidades como Aragón, donde la diferencia entre vivir en una gran ciudad o en un pequeño municipio rural condiciona el acceso a servicios, oportunidades y expectativas. En los pueblos, la política se percibe de forma directa: se valora en función de lo que mejora —o no— la vida cotidiana. Ese vínculo entre territorio y acción política es clave para comprender la trayectoria de muchos líderes autonómicos.
Ese marco cobra sentido cuando se habla del Aragón rural, marcado por la despoblación, el envejecimiento y la necesidad de mantener infraestructuras básicas. Es ahí donde, avanzado este relato, aparece La Zaida, un municipio de la Ribera Baja del Ebro, en la provincia de Zaragoza, con poco más de 400 habitantes. Este pueblo es el lugar de nacimiento de Pilar Alegría, actual ministra y candidata del PSOE a la presidencia del Gobierno de Aragón. Un dato biográfico que ella misma ha convertido en parte central de su discurso político, como símbolo de arraigo y conocimiento del territorio.
Más allá de su relevancia política, La Zaida cuenta con elementos patrimoniales y naturales que ayudan a contextualizar ese origen. El municipio se sitúa junto al río Ebro, lo que ha definido históricamente su economía agrícola y su paisaje. Pasear por la ribera o por los caminos rurales que rodean el pueblo permite entender la importancia de la huerta tradicional y del río como eje vertebrador de la zona. Estas rutas son habituales para caminantes y ciclistas, y también para la observación de aves y fauna fluvial.
Cercanía y tradición
En el casco urbano destaca la iglesia parroquial de San José, construida en el siglo XVII, junto a otras edificaciones que reflejan el pasado señorial y agrícola del municipio, como antiguas casas nobles. Aunque La Zaida no cuenta con grandes monumentos turísticos, su patrimonio se completa con restos arqueológicos dispersos y con la cercanía de enclaves de primer nivel, como el Monasterio de Rueda, situado a pocos kilómetros y uno de los conjuntos históricos más relevantes de Aragón.
El pueblo mantiene además una vida social ligada a sus fiestas, tradiciones y relaciones vecinales, donde la cercanía sigue siendo un rasgo central. En ese contexto, que una dirigente política de ámbito nacional vuelva a señalar su lugar de origen no es solo una referencia sentimental, sino una forma de reivindicar un modelo de Aragón que incluye a los pueblos pequeños. La Zaida funciona así como escenario y mensaje: un ejemplo concreto del territorio que Pilar Alegría, como candidata socialista, dice querer representar y gobernar desde la presidencia autonómica.
- Otro alud en el Pirineo: un muerto y un herido trasladado en helicóptero a Zaragoza tras una avalancha en Cerler
- ¿Quién ha ganado el cara a cara entre Jorge Azcón y Pilar Alegría?
- Los buses de Zaragoza estrenan una novedad que irá incorporándose 'progresivamente' a toda la flota
- Cabezazos, patadas y un intento de apuñalamiento: denuncian la brutal agresión a cuatro educadores del centro de acogida de menores de Zaragoza
- Natalia Chueca: 'En mayo sacaremos una licitación para poder ampliar las rutas aéreas que vienen a Zaragoza
- Un inversor salva del cierre a Sancarlos, la histórica cadena textil aragonesa
- Gonzalo Bernardos se pronuncia sobre el debate entre Azcón y Alegría y señala un claro perdedor: 'Lo ha hecho francamente mal
- Alarma en la estación Delicias de Zaragoza: “Quien maneja los hilos deberá cambiar la situación, esto es un desastre”