El robot Versius empieza a operar en Ginecología y Urología del hospital Obispo Polanco de Teruel

El hospital Obispo Polanco de Teruel ha realizado esta semana sus primeras intervenciones de cirugía ginecológica y urológica con el robot Versius, una plataforma de cirugía asistida por robot que el cirujano maneja desde una consola.

El profesional controla varios brazos robóticos que reproducen sus movimientos con mayor rango de giro que la mano humana y eliminan el temblor, ha señalado el Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón en una nota de prensa.

El equipo proporciona una visión tridimensional ampliada del campo quirúrgico y permite trabajar a través de pequeñas incisiones, lo que facilita maniobras precisas en espacios anatómicos reducidos.

En concreto, el lunes se practicaron tres extirpaciones de trompas y ovarios por patología ginecológica benigna, de complejidad baja e intermedia, según ha informado el ejecutivo autonómico.

La jefa de servicio de Ginecología, Marta Garcés Valenzuela, ha explicado que los casos se seleccionaron para iniciar la cirugía robótica de forma progresiva y segura, y ha señalado que la mejora en la visión y en la precisión puede contribuir a reducir complicaciones y tiempos de recuperación. En esta especialidad, el robot se utiliza en procedimientos como miomectomías, histerectomías o cirugías de prolapso genital, ha precisado la doctora Garcés.

En el caso de la especialidad de Urología, el jefe de servicio, Pedro Giral, ha indicado que el jueves se llevó a cabo la primera prostatectomía radical asistida por robot; una intervención en las que más utilidad tiene esta tecnología, ya que ofrece mayor movilidad instrumental que la laparoscopia convencional y facilita la disección en zonas complejas