Tellado acusa desde Teruel a Pilar Alegría de "sumisión" a Sánchez y la ve "inhabilitada" para gobernar
El secretario general del PP se ha sumado este viernes a la campaña aragonesa del 8F
El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha acusado este viernes en Teruel a Pilar Alegría de actuar con "sumisión" al presidente Pedro Sánchez y de anteponer los intereses del PSOE a los de Aragón en el debate sobre la financiación autonómica, lo que, a su juicio, la deja "incapacitada" para presidir la Comunidad.
En un acto de campaña de cara a las elecciones autonómicas del 8F, Tellado ha señalado que la candidata socialista a la presidencia del Gobierno de Aragón ha respaldado un modelo “especialmente injusto y dañino” para la comunidad. Miguel Tellado ha criticado que "cuando se planteó la reforma del sistema de financiación, Alegría tuvo que elegir entre defender una posición propia para Aragón o alinearse con lo que marcaba el Gobierno central y optó por lo segundo". Para el dirigente popular, esa decisión evidencia que "su lealtad está fuera de Aragón y que su candidatura representa la extensión en la comunidad de la estrategia política de Sánchez".
Tellado ha ido más allá al señalar que ese posicionamiento la desautoriza como aspirante a la Presidencia, al considerar que ha demostrado anteponer los intereses partidistas a los territoriales; y en contraste, ha presentado a Jorge Azcón como un presidente que ha defendido a Aragón por encima de las siglas, ha garantizado estabilidad institucional y ha impulsado inversiones que deben tener continuidad en la próxima legislatura.
El número tres del PP ha asegurado que las elecciones aragonesas son una disyuntiva clara entre gobierno y desgobierno y ha asegurado que solo hay dos posibles presidentes y sus respectivos proyectos tras los comicios: Azcón o Alegría.
Sobre el debate a ocho celebrado anoche en RTVE, ha afirmado que evidenció esa polarización y que dejó patente, a su juicio, la falta de un proyecto diferenciado por parte de la candidata socialista. Miguel Tellado ha dado por hecho que Azcón ganará las elecciones, según las encuestas, y ha pedido concentrar el voto en el PP para garantizar una mayoría suficiente que le permita gobernar sin depender de otras fuerzas.
- Otro alud en el Pirineo: un muerto y un herido trasladado en helicóptero a Zaragoza tras una avalancha en Cerler
- ¿Quién ha ganado el cara a cara entre Jorge Azcón y Pilar Alegría?
- Los buses de Zaragoza estrenan una novedad que irá incorporándose 'progresivamente' a toda la flota
- Cabezazos, patadas y un intento de apuñalamiento: denuncian la brutal agresión a cuatro educadores del centro de acogida de menores de Zaragoza
- Natalia Chueca: 'En mayo sacaremos una licitación para poder ampliar las rutas aéreas que vienen a Zaragoza
- Un inversor salva del cierre a Sancarlos, la histórica cadena textil aragonesa
- ¿Quién ha sido el candidato a la presidencia del Gobierno de Aragón que ha ganado el debate de RTVE?
- Gonzalo Bernardos se pronuncia sobre el debate entre Azcón y Alegría y señala un claro perdedor: 'Lo ha hecho francamente mal