El voto por correo se desploma en Aragón: este es el número de solicitudes admitidas para el 8F

Cada convocatoria electoral tiene sus particularidades. El próximo 8 de febrero, más de un millón de aragoneses y aragonesas están citados con las urnas, en unos comicios adelantados que son los primeros en la historia de la comunidad, que tuvo sus primeras autonómicas en 1983. Una situación que provoca comportamientos en los electores distintos a los habituales, por ejemplo, en las abstenciones. Los partidos contemplan una participación menor a otras veces y, por el momento, el voto por correo lo confirma.

Según los datos que maneja Correos, tras finalizar el plazo para solicitar el voto hay 21.467 peticiones, un 37,2% menos que en las últimas autonómicas de mayo de 2023. En esa bajada de la participación influyen varios factores. Por un lado, tanto la fecha (hasta ahora se había votado en primavera y ahora se hará en invierno). Por otro, en el fondo, con Aragón sumándose a la tendencia nacional de ciclos electorales mucho más cortos por la fragmentación política y las nuevas aritméticas.

En el caso concreto del 8F, influye también el hecho de que, por vez primera, no habrá unas municipales paralelas, que normalmente movilizan más al electorado. El 28 de mayo de 2023 hubo 34.176 solicitudes que fueron admitidas a trámite, aunque finalmente votaron algo más de 32.000 personas, con unas 2.000 optando por no ejercer su derecho pese a haberlo solicitado.

La distancia se agranda todavía más en comparación con las generales del 23 de julio de 2023. En aquella ocasión, el voto por correo marcó cifras históricas con hasta 88.731 votos admitidos en la comunidad aragonesa, un 313% más que ahora. En este caso, el principal detonante fue la convocatoria electoral en pleno verano, con muchas familias de vacaciones y lejos de su lugar de residencia habitual.

Pasos a seguir

De los 21.467 solicitantes, 16.087 lo han hecho de forma presencial y 5.380 por vía telemática. Por circunscripciones, 13.735 de los votantes les corresponde Zaragoza; 4.912 están en el censo de Huesca; y 2.820 en el de Teruel. El plazo para depositar el voto por correo finaliza el próximo 4 de febrero y se puede hacer en cualquier oficina de Correos en España, aunque desde la entidad estatal recomiendan no esperar a última hora.

Ticket de voto por correo en una oficina de Correos. / Europa Press / María José López

Se exige que el elector haga entrega personal en las oficinas de Correos de la documentación necesaria para ejercer el voto por correo. Para ello, al depositar el voto por correo, deberá identificarse mediante la presentación del Documento Nacional de Identidad, pasaporte, permiso de conducir o cualquier otro documento válido que permita identificar al elector, debiendo el personal de Correos proceder a su comprobación.

Las personas que solicitaron el voto por correo pero no puedan acudir personalmente a la oficina de Correos para depositar el voto, deberán otorgar una autorización para que la entrega sea realizada por otra persona en su nombre. La autorización deberá ser firmada por el elector y acompañarse de la fotocopia de su Documento Nacional de Identidad, pasaporte u otro documento oficial identificativo, así como de la fotocopia del documento identificativo de la persona a la que autoriza.