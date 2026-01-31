Alberto Izquierdo (PAR) sobre el trasvase del Ebro que alienta Vox: “Deberían tener más vergüenza”
El líder del PAR insta a los miembros del partido ultra a que “no vuelvan" por Aragón.
El candidato a la Presidencia del Gobierno de Aragón por el Partido Aragonés (PAR), Alberto Izquierdo, ha afirmado este sábado en Huesca que aquellos representantes políticos que se muestran a favor del trasvase de agua desde Aragón a otros lugares de España deberían tener “algo más de vergüenza”.
Durante su intervención ante los medios de comunicación tras reunirse con la plataforma HEGA (Huesca es Ganadería y Agricultura), Izquierdo ha invitado asimismo a que estos dirigentes favorables al trasvase “no vuelvan por aquí”.
Asimismo, ha reprochado a determinados responsables pasearse en tractor “como quien utiliza un taxi”, y ha añadido que quienes quieran comprender la realidad de los agricultores deberían pasar varios días de trabajo en el campo para conocer la dureza de la profesión.
El candidato ha dicho asimismo que su formación es la única que incluye en su programa electoral el rechazo expreso a Mercosur y ha sostenido que otras fuerzas políticas han manifestado oposición, pero no lo han recogido formalmente.
El dirigente aragonesista ha advertido de que la entrada en vigor de este acuerdo puede suponer un grave perjuicio para el campo español y, especialmente, para el aragonés, por el peso que tienen en la comunidad producciones como la carne de ternera y de cordero.
En este sentido, ha reclamado al Gobierno de España la puesta en marcha de medidas correctoras para proteger a los agricultores y ganaderos aragoneses y ha instado al ejecutivo autonómico a no ponerse de perfil ante una situación que, a su juicio, compromete el futuro del sector primario.
Por otra parte, Alberto Izquierdo ha asegurado que los agricultores sienten que la Administración funciona como un departamento de policía y ha defendido que las oficinas comarcales agroambientales deben ser un elemento de apoyo y no de investigación.
Finalmente, ha reivindicado la dignificación de la agricultura y la ganadería y ha subrayado que un agricultor no es culpable por el hecho de serlo, al tiempo que ha insistido en que se trata de una profesión que debe ser respetada y reconocida por el conjunto de la sociedad.
