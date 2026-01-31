Azcón anuncia un plan para ampliar plazas residenciales y elevar la ayuda a la dependencia

El candidato del PP a la reelección como presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha anunciado un plan para financiar y crear nuevas infraestructuras residenciales para mayores y personas con discapacidad y la intención de elevar hasta los 1.000 euros mensuales la prestación por atención residencial, en un acto de campaña en el que ha situado la dependencia y los cuidados como ejes de su programa.

La propuesta, según ha avanzado, busca “mejorar las plazas para nuestros mayores y para quienes necesitan apoyos” y permitir a las familias “elegir con mayor libertad” los centros donde recibir atención. Según ha precisado, el incremento de la ayuda supondría un aumento superior al 30% sobre la cuantía actual y podría beneficiar a unas 8.000 personas.

El candidato también se ha referido al proyecto del complejo residencial del Buen Pastor, que ha definido como una iniciativa “clave para modernizar la atención”, en el que se invertirán 27 millones de euros para incorporar alrededor de un centenar de nuevas plazas para mayores y personas en situación de vulnerabilidad y que espera que las obras de construcción estén finalizadas este verano.

En el apartado de balance de gestión, Azcón ha recordado que Aragón atiende actualmente a 49.312 personas en el sistema de dependencia, un 25 % más que al inicio de la legislatura, y que los plazos de tramitación se han reducido hasta los 141 días, lo que sitúa a la comunidad “entre las más rápidas de España”. Asimismo ha añadido que el número de prestaciones supera ya las 65.000 y que las listas de espera se encuentran “en mínimos históricos”.

El candidato ha señalado no obstante que aunque la comunidad cuenta con 19.000 plazas residenciales, con una ratio superior a la media nacional, “hay que seguir reforzando recursos” por la realidad demográfica aragonesa. Azcón ha cargado también contra la financiación estatal del sistema de dependencia, ya que ha asegurado que el Gobierno central “no cumple con su obligación del 50 %” y supone que Aragón asuma la mayor parte del gasto y motivo por el que ha reclamado “igualdad de trato” para todas las comunidades.

En el tramo final de su intervención, el candidato popular ha hecho un llamamiento a la participación en las elecciones del 8 de febrero y ha pedido a los aragoneses que valoren “los hechos y las propuestas de futuro” en la última semana de campaña. Preguntado por la presencia de líderes nacionales del PP en actos de campaña, Azcón ha defendido que las elecciones “se deciden en Aragón” y ha sostenido que su partido puede mostrar apoyo territorial y nacional “sin condicionar la defensa de los intereses de la comunidad”.