Chunta saca su vena más aragonesista en el mitin central del 8F: "Vamos a dar el campanazo"

"Tenemos una gran oportunidad, vamos a dar el campanazo". Chunta ha celebrado este sábado su mitin central de cara a las elecciones del próximo 8 de febrero sacando su vena más aragonesista, en un acto en el que el candidato Jorge Pueyo ha mostrado su confianza de cara a un buen resultado y un crecimiento que los sondeos electorales comienzan a consolidar. En un centro cívico Delicias abarrotado y con Un país de Ixo Rai! abriendo el acto y el célebre Canto a la libertad cerrándolo, Pueyo ha subrayado que Azcón "no quería estas elecciones, las han convocado Ayuso y Feijóo".

En ese sentido, el candidato ha cargado duramente tanto contra el PP como contra el PSOE, a quien ha acusado de querer que Aragón sea "el granero energético" de España. A ambos les ha recriminado su "corrupción integrada en el sistema", reivindicando que CHA "tiene 40 años de historia, ha tenido más de 1.000 cargos públicos y cero casos de corrupción". "Nos mueve Aragón, no el poder", ha reafirmado, para atacar igualmente contra las aspiraciones trasvasistas que ha resucitado Vox.

Pueyo ha cargado igualmente contra las políticas actuales en educación, sanidad y vivienda, además de preguntarse "qué transición ecológica es esta, que veo un paisaje lleno de molinos y no puedo encender la calefacción una noche de invierno". "Producimos tres veces la energía que necesitamos", ha recordado.

En el mitin, el candidato a la Presidencia de Aragón ha estado acompañado por la cabeza de lista en Huesca, Verónica Villagrasa, y el candidato turolense, Javier Carbó -que busca recuperar un diputado en la provincia y asegura que las encuestas van in crescendo- así como la secretaria general del partido, Isabel Lasobras, quien ha defendido un Aragón con "voz de mujer" y solidario con los pueblos palestino y saharahui. Un acto en el que tampoco han faltado los "agradecimientos" a Pepe Soro y Joaquín Palacín, presidente de CHA aquejado de una larga enfermedad.

Noticias relacionadas

De igual manera, Pueyo ha estado arropado por representantes de Compromís, encabezados por Joan Baldoví; Mes per Mallorca, con el diputado balear Lluís Apesteguía; Más Madrid, con Emilio Delgado; y Verdes-Equo, con la diputada andaluza Mar González. Todos ellos han mostrado un significativo apoyo a la candidatura de Pueyo.