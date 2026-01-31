Las izquierdas llaman a la movilización el 8F antes del último esprint de la campaña electoral en Aragón

Las izquierdas han vivido este sábado su día grande antes del último esprint de la campaña electoral. En solo una semana, la ciudadanía aragonesa está citada con las urnas en un 8F en el que, una vez más, a la izquierda del PSOE habrá varias papeletas. En concreto, tres. Y todas ellas han coincidido en la fecha elegida para reunirse con los suyos, en una jornada que dejó varias interpretaciones que significan las dinámicas electorales (e internas) con las que llega cada uno a los comicios. Así, si la mañana empezaba con las coaliciones de Podemos–Alianza Verde e IU–Movimiento Sumar contraprogamándose en sendos actos en Zaragoza, por la tarde ha sido Chunta Aragonesista quien mostró músculo, con unas encuestas en las que su crecimiento comienza a consolidarse.

En el acto de CHA, además, había hasta otras cuatro formaciones “hermanas”, con Joan Baldoví (Compromís), Emilio Delgado (Más Madrid), Lluís Apesteguía (Mes per Mallorca) y Mar González (Verdes–Equo). Cuatro formaciones que forman parte de la coalición Sumar en Madrid y que apoyan abiertamente al aún diputado Jorge Pueyo, pese a que el Movimiento Sumar se presenta junto a Izquierda Unida. “Compartimos tiempos difíciles, pero tenemos que gritar bien alto que hay esperanza y dignidad, y aquí se llaman Chunta Aragonesista y Jorge Pueyo”, aseveró un Baldoví que fue coreado al son del president, president.

Mientras, en el mitin de Podemos no faltaron las referencias al “gran triunfo” de la semana, el acuerdo con el Gobierno de España para regularizar a más de medio millón de migrantes. “Cuatro escaños hacen más que cinco ministerios (por los que tiene Sumar en el Ejecutivo de Pedro Sánchez)”, dijo la comunicadora peruana Laura Arroyo. Un dardo envenenado contra sus contrincantes aplaudido por Ione Belarra, Irene Montero y la candidata aragonesa, María Goicoechea.

Por contra, ni en los mítines de IU (con presencia de la ministra Sira Rego, del coordinador federal Antonio Maíllo, de la líder orgánica de Sumar, Lara Hernández y de la diputada que relevará a Pueyo en el Congreso, Laura Vergara) ni de CHA hubo referencia alguna –directa, más allá de alguna referencia velada de Maíllo– a esa fragmentación de la izquierda, con dardos al bipartidismo y ataques frontales al Gobierno de Jorge Azcón y al papel de la extrema derecha tanto en la comunidad como en el mundo. Dos mensajes que también compró Podemos, que añadió, como acostumbra, proclamas para diferenciarse de la “izquierda que dice que transforma y luego no transforma nada”, como aseguró la propia Goicoechea.

Tanto CHA como Podemos escogieron el Centro Cívico Delicias para su escenografía. Los morados tuvieron al público sentado, con unas 200 personas, mientras que Chunta optó por un mitin de pie, permitiendo entrar a mucha más gente y rondar el medio millar, mismas cifras que las que contabilizó Izquierda Unida en la sala Luis Galve del Auditorio de Zaragoza.

CHA y la vena aragonesista

“Tenemos una gran oportunidad, vamos a dar el campanazo”, aseguró un convencido Pueyo, con un acto en el que Chunta sacó su vena más aragonesista. Con recuerdos, agradecimientos y aplausos tanto a Pepe Soro como a Joaquín Palacín, presidente del partido y aquejado de una larga enfermedad, el joven político llegó bajo el paraguas de Un país, de Ixo Rai!, y salió con el puño en alto entonando el célebre Canto a la Libertad de José Antonio Labordeta. Ya en harina, el candidato alternó el aragonés con el castellano y cargó duramente tanto contra el PP como contra el PSOE, a quien acusó de querer que Aragón sea “el granero energético” de España.

EN IMÁGENES | Mitin central de CHA en Zaragoza por las elecciones del 8F en Aragón / Jaime Galindo

A ambos les recriminó su “corrupción integrada en el sistema”, reivindicando que CHA “tiene 40 años de historia, ha tenido más de 1.000 cargos públicos y cero casos de corrupción”. “Nos mueve Aragón, no el poder”, reafirmó, para atacar igualmente contra las aspiraciones trasvasistas que ha resucitado Vox. También hubo menciones a la sanidad, la educación y la energía, con Aragón produciendo “tres veces más de lo que demanda” y una transición energética que, advirtió, debe revisarse para mejorar.

Isabel Lasobras deseó un Aragón con “voz de mujer” y solidario con los pueblos palestino (la Casa Palestina de Aragón estuvo presente) y saharaui. Por provincias, Verónica Villagrasa (Huesca) pidió la reapertura del Canfranc y el cercanías con Zaragoza, atacando igualmente los “intereses especulativos de Azcón el breve” en el Pirineo. Y Javier Carbó, entre gritos de “diputado, diputado”, aspira a devolver la representación a la izquierda aragonesista en Teruel, que tuvo por última vez en 2003. “Empezamos en las encuestas con un 1,7% y ya vamos por el 4,8%”, aseguró.

IU y el freno al fascismo

El mitin central de IU–Movimiento Sumar en la campaña electoral de Aragón se convirtió en una demostración de fuerza política y organizativa. El aforo se quedó pequeño y parte del público tuvo que seguir el acto desde fuera, en una mañana marcada por un mensaje nítido de unidad, movilización y confrontación directa con la derecha y la ultraderecha. “Al fascismo ni aire para respirar”, fue una de las frases que condensó el espíritu de un acto con constantes llamamientos a la movilización de los votantes progresistas en la urnas. La coalición afronta la cita del 8-F con buenas sensaciones y con la convicción de que su campaña electoral va claramente “de menos a más”.

Mitin central del IU-Movimiento Sumar en Zaragoza por las elecciones del 8F en Aragón. / RUBÉN RUIZ

Con una canción de Extremoduro sonando de fondo, abrió su intervención la candidata a la presidencia de Aragón por IU-Sumar, Marta Abengochea, que reivindicó que “las encuestas las vamos a levantar” y afirmó que su candaditura a la presidencia de la comunidad está sostenida en “convicciones, ética y compromiso” frente al “salvajismo de las políticas de derechas”.

Por su parte, Maíllo llamó a recuperar la “épica” de las elecciones generales de julio de 2023 y cargó contra Azcón por hacerse “como la montaña un ratón” al haber convocado elecciones por mandato del líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo, y pensando que obtendría mayoría absoluta, cuando en realidad, dijo, lo que va hacer es “alimentará su dragón –en referencia a Vox–, que se lo comerá”. La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, centró su intervención en una crítica frontal a la subordinación de los derechos al mercado. “Cuando se asume esa lógica, se aplica la ley del más fuerte”, advirtió, previo a un rechazo frontal a los “macroproyectos” y la recuperación del mensaje contra la OTAN: “Bases fuera”.

Llamamiento y reivindicación desde Podemos

El mitin de Podemos–Alianza Verde viró, sobre todo, en torno a la regularización de los migrantes. Un guante que recogió la candidata, María Goicoechea, para pedir el voto a las personas “decepcionadas” con la “izquierda transformadora que no transforma nada”. Goicoechea criticó la llegada masiva de los centros de datos, para los que pidió “una moratoria de, mínimo, diez años”. Y también se ha referido al estado de los servicios públicos en Aragón, en especial de la sanidad y la educación, cargando contra el hospital privado de Quirón en Zaragoza y contra las “concertaciones religiosas” en el bachillerato.

Mitin central de Podemos en Zaragoza por las elecciones del 8F. / JAIME GALINDO

Por su parte, Irene Montero acusó al presidente Azcón de “rozar la corrupción y la prevaricación” con la nueva Quirón “desde su época de alcalde”. En ese sentido, se refirió a él como “comercial” de la firma sanitaria privada junto a Isabel Díaz Ayuso. Y defendió que, tras lograr la regularización del medio millón de migrantes ya mencionado, el próximo paso debe ser “conseguir que voten” porque “también les gobierna Azcón”. “Papeles significa derechos”, sentenció.

Noticias relacionadas

El trasvase del Ebro también retumbó en la sala. Tanto el que defiende sin ambages Vox como el “nuevo trasvase”, en este caso a los centros de datos. “Vienen a robar vuestros recursos y darselos a súper ricos que viven lejos de aquí. Es un trasvase del Ebro 2.0, porque un centro de datos gasta en un día lo que un aragonés en un año”, concluyó al respecto la secretaria general morada, Ione Belarra.