El joven que amenazó con un cuchillo a una trabajadora en un centro de menores de Zaragoza se masturba delante de ella

Nuevo incidente en un centro de menores dependiente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) del Gobierno de Aragón. El mismo joven que el pasado domingo (25 de enero) agredió a varios trabajadores en dos episodios violentos registrados por la mañana y por la noche protagonizó otro desagradable encuentro al masturbarse delante de una de las trabajadoras sociales que había agredido siete días antes.

Así lo han denunciado desde el equipo de empleados a este diario. La empleada ha interpuesto una denuncia ante la Policía Nacional que eleva a 13 las denuncias firmadas por los trabajadores en el mes de enero. En total, en los dos Centros de Observación y Acogida de Protección de Menores que gestiona la empresa Kairós se han producido en un mes cinco episodios de violencia verbal o física, por lo que los profesionales vuelvan a instar tanto a la dirección como al Gobierno de Aragón a que actúe y adopte las medidas necesarias para garantizar su seguridad y la del resto de empleados.

Según ha podido saber este periódico, el joven que el pasado día 25 agredió a cuatro profesionales por la tarde por no dejarle utilizar su teléfono móvil y, por la noche, "volvió a protagonizar un episodio, masturbándose frente a una educadora del centro delante del resto de menores", denuncian los empleados, que aseguran (y lamentan) que "desde que protagonizó las agresiones no se ha adoptado ninguna medida efectiva para garantizar la seguridad del personal ni del resto de menores".

"Tenemos miedo porque este chaval necesita atención especializada. Tiene un perfil que requiere de atención psiquiátrica y psicológica que aquí no podemos darle, por lo que debería ser derivado a un centro más acorde con sus necesidades y con capacidad para abordar conductas violentas de manera específica, pero dicha petición no ha sido atendida", explica una de las empleadas, que subraya que son los propios compañeros del joven los que han conseguido evitar que su actitud vaya a más al retenerlo. "El problema es que somos nosotros los que deberíamos protegerles y no podemos", lamenta.

Los profesionales insisten en que esta falta de actuación "no solo vulnera los derechos laborales y la seguridad de los educadores, sino que también perjudica al propio menor", que no está recibiendo la atención especializada que requiere, y pone en riesgo al resto de compañeros y usuarios del centro.

"Empujones, agarrones y patadas"

Fue el pasado 25 de enero cuando, como adelantó este diario, este joven protagonizó un primer acto violento que comenzó sobre las 15.30 horas y se prolongó hasta las 19.30 horas, cuando se coló en el despacho para coger su teléfono móvil. Al impedírselo las trabajadoras sociales comenzó a mostrar una actitud violenta que comenzó "con empujones, agarrones y patadas" y acabó amenazándolas con un cuchillo.

Más tarde, entre las 21.15 horas y las 23.30, el mismo joven volvió a exigir su teléfono móvil y acabó golpeando a un educador, al que cogió de la pechera, del cuello y le levanta el puño con el objeto de golpearle", tal y como aparecía en la denuncia a la que tuvo acceso EL PERIÓDICO. No consiguió propinarle el puñetazo porque los compañeros del menor lo evitaron.

Desde el centro de Kairós, tras la publicación en la versión digital de EL PERIÓDICO, admitieron en un comunicado el incidente que, según calificaron "se trató de un episodio de tensión verbal y conductual". El Gobierno de Aragón se limitó a decir que "tras el incidente sucedido este domingo en uno de los recursos de atención a menores, en este caso gestionado por la entidad Kairós, se procedió a activar los protocolos correspondientes y a reconducir la situación con las medidas oportunas". Según los empleados, el único protocolo que existe es llamar a la Policía Nacional y la Guardia Civil.

Denuncias ante la Policía Nacional

Los cuatro trabajadores denunciaron ante la Policía Nacional los hechos, como también hicieron otros cuatro profesionales del segundo centro de menores que gestiona Kairós, que sufrieron episodios de violencia los días 6 y 11 de enero, tal y como denunció este diario protagonizados hasta por cuatro jóvenes, obligando a las trabajadores y el resto de chavales a encerrarse en el despacho del centro. Sumada a la última interpuesta por una empleada este sábado, son ya 13 las denuncias de los empleados por sufrir agresiones físicas y verbales.