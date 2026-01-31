Podemos hace un llamamiento en Zaragoza a las personas "decepcionadas" con la izquierda "que no transforma nada": "Hacen más cuatro escaños que cinco ministerios"

Un centro cívico en el barrio zaragozano de La Almozara y gritos de "Sí, se puede" y "No pasarán". Esta ha sido la escena donde la coalición Podemos-Alianza Verde ha celebrado este sábado su mitin central de cara a la campaña del 8F, en un acto en el que la candidata María Goicoechea estuvo acompañada de Irene Montero e Ione Belarra y en el que uno de los ítems principales ha sido el "triunfo" de lograr la regularización de medio millón de migrantes, tras el acuerdo alcanzado esta semana entre los morados y el Gobierno de España.

Precisamente, esa idea ha servido a otra de las intervinientes, la cantautora peruana Laura Arroyo, para defender que "hacen más cuatro escaños (los que tiene Podemos actualmente en Madrid) que cinco ministerios (los de Sumar en el Ejecutivo de Pedro Sánchez)". Un guante que ha recogido Goicoechea, en un contexto de una izquierda a la izquierda del PSOE dividida, quien ha pedido el voto a las personas "decepcionadas" con la "izquierda transformadora que no transforma nada".

Ya en harina, la candidata a la Presidencia de Aragón ha cargado contra los centros de datos, para los que ha pedido "una moratoria de, mínimo, diez años". Y también se ha referido al estado de los servicios públicos en Aragón, en especial de la sanidad y la educación, cargando contra el hospital privado de Quirón en Zaragoza y contra las "concertaciones religiosas" en el bachillerato.

Por su parte, Irene Montero ha acusado al presidente Azcón de "rozar la corrupción y la prevaricación" con la nueva Quirón "desde su época de alcalde". En ese sentido, se ha referido a él como "comercial" de la firma sanitaria privada junto a Isabel Díaz Ayuso. Y ha defendido que, tras lograr la regularización del medio millón de migrantes ya mencionado, el próximo paso debe ser "conseguir que voten" porque "también les gobierna Azcón". "Papeles significa derechos", ha sentenciado.

El trasvase del Ebro también ha retumbado en la sala donde se ha celebrado el acto. Tanto el que defiende sin ambages Vox como el "nuevo trasvase", en este caso a los centros de datos. "Vienen a robar vuestros recursos y darselos a súper ricos que viven lejos de aquí. Es un trasvase del Ebro 2.0, porque un centro de datos gasta en un día lo que un aragonés en un año", ha dicho al respecto Ione Belarra, minutos después de elogiar el trabajo de Goicoechea cuando estuvo en el cuatripartito de Javier Lambán. Una Goicoechea que también se ha referido al agua: "Si hace falta agua para regar el campo o regar Amazon, ¿alguien duda de qué lado se pondrá el señor Azcón?".

"Alucino que a estas alturas las derechas del PP y Vox sigan defendiendo el trasvase y las encuestas les den más votos", ha reconocido Juantxo López de Uralde, coordinador de Alianza Verde, quien concurre en coalición con Podemos el próximo 8F. El medioambiente y el paisaje han estado muy presentes durante todo el mitin, con el candidato por Huesca, José Ángel Pérez Marcuello, lanzando una proclama en defensa del Pirineo y contra proyectos que afectan a la comunidad como el clúster del Maestrazgo, la unión de estaciones por Canal Roya o Yesa.