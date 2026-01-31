Mitín central de IU-Sumar en Aragón: “Hay que votar para frenar al fascismo"

Más de medio millar de personas abarrotaron este sábado la sala Luis Galve del Auditorio de Zaragoza, en un mitin central de IU-Sumar en la campaña elecotral de Aragón que se convirtió en una demostración de fuerza política y organizativa. El aforo se quedó pequeño y parte del público tuvo que seguir el acto desde fuera, en una mañana marcada por un mensaje nítido de unidad, movilización y confrontación directa con la derecha y la ultraderecha.

“Al fascismo ni aire para respirar”, fue una de las frases que condensó el espíritu de un acto con constantes llamamientos a la movilización de los votantes progresistas en la urnas. La coalición afronta la cita del 8-F con buenas sensaciones y con la convicción de que su campaña electoral va claramente "de menos a más", hasta el punto de verse con opciones reales de lograr un segundo diputado por Zaragoza y sumar un escaño en Huesca. Frente a este despliegue, Podemos, que había contraprogramado un acto paralelo en Zaragoza, reunió a apenas 200 personas.

Con una canción de Extremoduro sonando de fondo, abrió su intervención la candidata a la presidencia de Aragón por IU-Sumar, Marta Abengoechea, que reivindicó que “las encuestas las vamos a levantar” y afirmó que su candaditura a la presidencia de la comunidad está sostenida en “convicciones, ética y compromiso”. En el ecuador de la carrera electoral, subrayó que el empuje de los voluntarios y el trabajo de base está siendo clave para crecer en un contexto adverso.

Frente al “salvajismo de las políticas de derechas”, contrapuso un Aragón de derechos y alertó del riesgo de involución democrática que, a su juicio, encarna el proyecto del PP de Jorge Azcón y sus previsibles pactos con Vox. “No hablamos de polarización, hablamos de antifascismo”, sentenció, defendiendo políticas "valientes y sin complejos".

Actuar contra la crisis de la vivienda

La vivienda fue uno de los ejes centrales de su intervención, con referencias concretas a la realidad aragonesa, como la subida del 75% del alquiler que sufren 18 famlias de Jaca tras la finalización de su contrato, los "minipisos" de arriendo público que promueve la DGA en el barrio zaragozano Rosales del Canal por 600, 700 u 800 euros al mes, o una brecha creciente entre salarios y precios de la vivienda. “Ni un desahucio más” y “alquiler social seguro para las rentas bajas” fueron algunas de sus propuestas, junto a la declaración de zonas tensionadas y la denuncia de una política fiscal que —dijo— perdona cada año cientos de millones de euros a los más ricos.

Abengoechea defendió también la sanidad y la educación públicas, criticó la concertación del bachillerato mientras los institutos públicos se deterioran y reivindicó que “solo lo público es garantía de derechos”, especialmente en el medio rural.

Decidir entre autoritarimo y democracia

El coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maillo, situó el momento político en un “cambio de época” y llamó a la sociedad aragonesa a decidir “si quiere un futuro autoritario o democrático”. En el año en que IU cumple cuatro décadas, Maíllo insistió en la necesidad de “llamar fascismo al fascismo” y advirtió de que ya no llega solo por la fuerza, sino también con votos. “No se le puede intentar ganar, hay que combatirlo”, afirmó, entre gritos de “No pasarán” desde el público, cargando contra el PP por “alimentar al dragón” de la ultraderecha.

Maíllo reivindicó una izquierda que “se arremanga”, que «no mira desde la barrera» y que se mide en hechos, lo que pasa por “rellenar el BOE" con normas que mejoran la vida material de la gente "asumiendo contradicciones y abandonando complejos". Llamó a recuperar la "épica" de las elecciones generales de julio de 2023, a no dar por perdida la movilización del electorado progresista y a construir un proyecto colectivo “lejos del narcisismo” de otros partidos de izquierdas, en referencia velada a Podemos. En ese marco, elogió a Abengoechea por “tener lo mejor que puede tener una representante política», por su «frescura y espontaneidad», por ser «una ciudadana normal que asume liderar un proyecto político».

Por su parte, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, centró su intervención en una crítica frontal a la subordinación de los derechos al mercado. “Cuando se asume esa lógica, se aplica la ley del más fuerte”, advirtió, citando la falta de personal en los centros de salud, las listas de espera o las derivaciones a la sanidad privada como decisiones políticas deliberadas.

Rego denunció también los macroproyectos que “destrozan el territorio aunque se disfracen de modernidad” y defendió que sí hay alternativa: proteger a las familias inquilinas, prorrogar contratos, expropiar el uso de vivienda a grandes tenedores y fondos buitre, avanzar hacia una fiscalidad justa y una prestación universal por crianza. Su discurso concluyó con una firme posición internacionalista, entre gritos de “OTAN no, bases fuera”.

El mitin también estuvo protagonizado Lara Hernández, coordinadora de Sumar, y Laura Vergara, próxima diputada de Sumar en el Congreso por Zaragoza en sustitución de Jorge Pueyo (CHA), que reforzaron el hilo conductor de la unidad de la izquierda alternativa y "el valor de la gente", lema de campaña de la coalición.

Hernández apeló a la memoria de la Zaragoza movilizada y a la valentía cotidiana de quienes defienden barrios y derechos, mientras Vergara llamó a "feminizar la política para ensanchar la democracia" y no permitir retrocesos en los derechos conquistados. Ambas coincidieron en una idea que sobrevoló todo el acto. Frente al miedo y al discurso del “todo está perdido”, IU-Sumar quiere presentarse como una papeleta "útil, honrada y colectiva" para "frenar a la derecha y abrir una alternativa real" en Aragón.