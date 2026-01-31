Nolasco (Vox) vuelve a defender el trasvase y acusa de "activista político" a un periodista de EL PERIÓDICO DE ARAGÓN

El candidato de Vox a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco, ha acusado de "activista político disfrazado de periodista" al periodista de EL PERIÓDICO DE ARAGÓN Alberto Arilla. Tres días después de la publicación de la entrevista electoral realizada en este medio, en la que Nolasco afirmó que "si sobra agua, que evidentemente sobra, se puede dar a nuestras regiones vecinas", el partido responde con un vídeo en el que vuelve a defender la interconexión de cuencas que defiende la extrema derecha en España y en el que acusa al redactor de este diario de verter "mentiras" y de tergiversar sus palabras.

Pero el titular de la entrevista recoge, tal cual, sus palabras. Y el propio Nolasco repite sus argumentos de la interconexión de cuencas en el vídeo en el que critica al periodista de este medio.

El extracto de la entrevista en la que Nolasco responde a la pregunta del periodista se puede escuchar y leer, tal y como fue publicado, en la entrevista que salió el pasado jueves y que marcó un antes y un después en la campaña electoral aragonesa. En el debate a 8 de RTVE de esa misma noche, el candidato de Vox fue acusado por el resto de fuerzas políticas de trasvasista y de trabajar en contra de los intereses de los propios aragoneses por defender el trasvase del Ebro.

En las redes sociales de dirigentes de Vox a nivel nacional, se han ido sucediendo los mensajes de apoyo al trasvase del Ebro y la defensa de la conexión entre cuencas para llevar agua "de donde sobra".

De hecho, el mensaje del presidente de Aragón y candidato del PP, Jorge Azcón, asegurando que mientras él sea presidente "no habrá trasvase" también ha sido compartido por multitud de líderes del partido de extrema derecha, como Jorge Buxadé, que llegó a acusar a Azcón de actuar como los "separatistas catalanes".

Las respuestas de Nolasco en la entrevista de El Periódico

El candidato de Vox, preguntado por si entiende que le digan que son un partido "tutelado desde Madrid", por el rechazo a los presupuestos de Zaragoza que ya estaban pactados, por la salida del Gobierno de Aragón o el rechazo a las cuentas autonómicas, Nolasco responde: "No, no lo entiendo. Aquí tenemos a la portavoz del Gobierno, que es la asesora de Sánchez y repite como un loro hasta cosas que son malas para Aragón, como la financiación singular de Cataluña, que encima compara con las ayudas al funcionamiento de Teruel. Me parece de vergüenza que otros partidos o personas puedan pensar que hay una tutela en Vox, sencillamente porque las ideas son las mismas desde que se fundó el partido, no hemos cambiado un ápice. Los que deben dar explicaciones son los que cambian de opinión en función de las encuestas. O los que dicen en Valencia y en Murcia que están a favor del trasvase del Ebro y aquí en contra. Santiago Abascal y yo pensamos, en lo fundamental, lo mismo.

"Defiende el trasvase del Ebro", le repregunta el periodista de EL PERIÓDICO.

Y la respuesta de Nolasco: "la postura de Vox es la conexión hidrográfica de todas las cuencas, porque estamos tirando el agua con tratados como el que tenemos con Portugal. Si se hacen las obras hidráulicas necesarias, los Monegros podrían ser una huerta. Es muy triste ver como un agricultor ve correr el agua sin poder usarla, por eso hay que hacer estas obras y, si sobra, que evidentemente sobra por el tipo de caudal, se puede dar a nuestras regiones vecinas. Porque esto no son unos reinos de taifas medievales. Y asegurando el caudal ecológico del Ebro, porque también habría agua para eso. Por cierto, el trasvase lo inició el PSOE de Marcelino Iglesias, pero vieron que no era popular y entonces el PP lo defendió, para luego negarlo. Y ahora los dos lo niegan mientras dicen otra cosa en Murcia o en Valencia".

Abascal y Nolasco, este sábado en Zuera. / Vox

Abascal insiste desde Zuera en el "agua para todos"

Por su parte, el líder de Vox ha insistido en el argumentario del partido de extrema derecha sobre el trasvase y recuperando el lema de que en España "hay agua para todos con las infraestructuras adecuadas". "Es un debate falso con una palabra trampa, trasvase, en el que el PP dice una cosa en Murcia y otra en Aragón", ha dicho Abascal, que ha vuelto a defender que ellos dicen lo mismo en "todos los sitios", apostando por la "interconexión de cuencas", su manera de llamar a los travases.

El líder de Vox ha insistido en que defienden "que no se vaya al mar el agua que necesitan los españoles en Aragón y en el Levante" y ha asegurado que "en España hay agua para todos" y con las infraestructuras hidráulicas necesarias "para que el agua llegue a todas partes". "No vamos a engañar a nadie", ha recalcado el presidente de Vox, que ha asegurado que el resto de partidos "utilizan la palabra trampa, trasvase, para evocar el robo de agua", pero que lo que defienden ellos no es eso. No ha dicho, sin embargo, cómo se conectarían las distintas cuencas si no es con un trasvase.