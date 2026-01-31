Pilar Alegría propone un bono joven cultural y deportivo de 150 euros en Aragón

El PSOE propone poner en marcha un bono joven cultural y deportivo de 150 euros en Aragón que permita facilitar el acceso al deporte y la cultura entre jóvenes de 18 a 24 años, según ha anunciado la candidata socialista a la presidencia de Aragón, Pilar Alegría, este sábado en un encuentro con entidades deportivas celebrado en Zaragoza. Alegría ha realizado este anuncio durante una visita al Club Náutico de la ciudad, donde ha mantenido una reunión con deportistas y responsables de clubes, entre ellos representantes del Club Deportivo Helios y de otras entidades.

La propuesta contempla la creación de un bono joven cultural y deportivo dotado con 150 euros, que podría destinarse al pago de cuotas de gimnasios, inscripciones en clubes o licencias federativas, y también permitiría financiar actividades culturales, en complemento con el bono cultural estatal.

Según ha explicado la candidata, la medida, que pondría en marcha si es elegida para gobernar la comunidad, busca evitar que el coste económico suponga un obstáculo para la práctica deportiva y favorecer un ocio saludable entre la población joven. Durante el acto de este sábado, Alegría ha trasladado que la práctica deportiva constituye una prioridad y ha señalado que su objetivo es conocer de primera mano las demandas, necesidades y propuestas de las entidades deportivas.

Del mismo modo, Pilar Alegría ha incidido en la necesidad de extender la actividad deportiva al conjunto del territorio aragonés, tanto en Zaragoza como en los 731 municipios de la comunidad; y en este sentido, ha defendido que el acceso al deporte no debe depender del lugar de residencia ni de la capacidad económica de las familias.