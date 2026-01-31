Pilar Alegría propone un bono joven cultural y deportivo de 150 euros en Aragón
La candidata del PSOE anuncia una medida orientada a los jóvenes entre 18 y 24 años
El PSOE propone poner en marcha un bono joven cultural y deportivo de 150 euros en Aragón que permita facilitar el acceso al deporte y la cultura entre jóvenes de 18 a 24 años, según ha anunciado la candidata socialista a la presidencia de Aragón, Pilar Alegría, este sábado en un encuentro con entidades deportivas celebrado en Zaragoza. Alegría ha realizado este anuncio durante una visita al Club Náutico de la ciudad, donde ha mantenido una reunión con deportistas y responsables de clubes, entre ellos representantes del Club Deportivo Helios y de otras entidades.
La propuesta contempla la creación de un bono joven cultural y deportivo dotado con 150 euros, que podría destinarse al pago de cuotas de gimnasios, inscripciones en clubes o licencias federativas, y también permitiría financiar actividades culturales, en complemento con el bono cultural estatal.
Según ha explicado la candidata, la medida, que pondría en marcha si es elegida para gobernar la comunidad, busca evitar que el coste económico suponga un obstáculo para la práctica deportiva y favorecer un ocio saludable entre la población joven. Durante el acto de este sábado, Alegría ha trasladado que la práctica deportiva constituye una prioridad y ha señalado que su objetivo es conocer de primera mano las demandas, necesidades y propuestas de las entidades deportivas.
Del mismo modo, Pilar Alegría ha incidido en la necesidad de extender la actividad deportiva al conjunto del territorio aragonés, tanto en Zaragoza como en los 731 municipios de la comunidad; y en este sentido, ha defendido que el acceso al deporte no debe depender del lugar de residencia ni de la capacidad económica de las familias.
- Otro alud en el Pirineo: un muerto y un herido trasladado en helicóptero a Zaragoza tras una avalancha en Cerler
- ¿Quién ha sido el candidato a la presidencia del Gobierno de Aragón que ha ganado el debate de RTVE?
- Los buses de Zaragoza estrenan una novedad que irá incorporándose 'progresivamente' a toda la flota
- Natalia Chueca: 'En mayo sacaremos una licitación para poder ampliar las rutas aéreas que vienen a Zaragoza
- Un inversor salva del cierre a Sancarlos, la histórica cadena textil aragonesa
- La noria de Zaragoza, cancelada antes de su estreno: el motivo que ha frenado su puesta en marcha
- Directo | Comienza el reparto del tradicional roscón de San Valero en la plaza del Pilar
- Se vende una amplia cafetería panadería en un barrio de alto standing de Zaragoza: 'Es una mina de oro