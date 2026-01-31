Los principales temas de la campaña electoral en Aragón: reforzar una escuela pública debilitada

Una escuela pública encendida volvió a tomar las calles a principios de este nuevo año para marcar el pulso político y evidenciar que el malestar que arrastran desde hace ya demasiado tiempo ha tocado su techo. La manifestación que el pasado 22 de enero puso fin a la huelga educativa de tres días en Aragón fue también una muestra de que la cita electoral del 8F no frena el rechazo de la comunidad educativa a la concertación del Bachillerato impulsada por el Gobierno de Jorge Azcón, de que el sistema público está debilitado y de que, como han hecho durante toda la legislatura, van a exigir a quien lidere la comunidad los próximos años que lo refuerce. Porque es un pilar básico.

Aragón encara la cita electoral con la falta de profesorado como uno de sus principales retos educativos. Consciente de esta situación, que también afecta a otras comunidades, el Gobierno de Azcón puso en marcha medidas como que los estudiantes del máster del Profesorado pudieran ejercer la docencia sin haber terminado la formación. También han solicitado al ministerio en reiteradas ocasiones que los maestros de Primaria puedan ejercer en 1º y 2º de ESO. Y, dicen, la respuesta ha sido «el silencio».

Tampoco contribuyó a paliar la escasez de docentes, ni su interinidad, la oposición de Secundaria y Formación Profesional, que según denunciaron aspirantes y los sindicatos fue «una sangría». Educación lanzó un cuestionario para recoger opiniones y propuestas de mejora para la próxima prueba, y ahora se mantiene la expectación de cómo se desarrollará la de maestros, que se celebrará en junio bajo el mandato de un nuevo líder, o no.

Pero es sobre todo en ESO y FP donde más se sufre la falta de docentes, como bien lo han sabido alumnos que un mes después de que comenzara el curso 25-26 conocían a su profesor. Es precisamente la FP una de las etapas de las que más ha hecho alarde el Gobierno de Aragón, que ha logrado superar las cifras de alumnos en los dos últimos cursos hasta alcanzar su «récord» este año con más de 28.340 matrículas, parte de ellas en el medio rural.

Los datos al alza de la FP, que van ligados a una mayor empleabilidad, quedaron opacados a principios de curso cuando alumnos y profesores denunciaron sufrir en las aulas las altas temperaturas del verano, situación que se repitió a la inversa este invierno. También expusieron que sus infraestructuras se deterioran desde hace más de un lustro. Desde Educación indican estar abordando «el déficit estructural de mantenimiento» que la pública arrastra desde hace «décadas» y aseguran que la inversión en enseñanza pública del Gobierno de Azcón «es la mayor de la historia»: superior a 1.300 millones. Parte de ella se destinó a la apertura de nuevas cocinas in situ en los centros a principio de curso, uno de los grandes reclamos de la pública.

Lo que hizo estallar el malestar de la comunidad educativa, y que será un reto principal para el futuro líder de Aragón, fue el impulso de Azcón a la concertación de 0 a 3 años y Bachillerato. La medida llevó a familias, alumnos y profesores, a la calle sen noviembre, y aquello fue solo un avance de lo que, ya con el adelanto electoral anunciado, se dejó ver en la tercera semana de enero. Entonces, CGT convocó en solitario una huelga a la que se sumaron miles de docentes y que terminó con una masiva marcha por Zaragoza. Acciones que miraron, fijamente, al 8F.

Aunque ha levantado menos ampollas, el impulso a las universidades privadas también ha marcado -y marcará- la educación. Por un lado, la San Jorge estrenó el grado de Medicina con 100 matriculados que en sus primeras clases recibieron la visita de Azcón, quien también ha incrementado las plazas de este grado en la Universidad de Zaragoza. Por otro lado, tres campus privados dirigieron su mirada hacia Aragón poco antes de que el ministerio que lidera Diana Morant anunciara un endurecimiento de los requisitos para las mismas. En noviembre, la DGA anunció que recurriría el Real Decreto.

Pero el tiempo corre y el 8F es ya una cita cercana. Y la comunidad educativa asegura que su llama se mantiene encendida porque el sistema público está debilitado y van a exigir a quien lidere la comunidad los próximos años que lo refuerce. Porque es un pilar básico.