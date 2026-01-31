Este es el pueblo de Jorge Azcón, candidato del PP en las elecciones del 8F: un paraje de meditación en pleno corazón de Teruel

Uno jamás podrá liberarse de donde pertenece, ese sentimiento de procedencia quedará marcado -más intensamente o no- en el ser de cada persona. En relación a esta Aragón rural, una de las premisas que más quieren incentivar los candidatos a las próximas elecciones autonómicas es la revitalización de los pueblos y su medioambiente. Todos ellos sienten ese afán por hacerlo, incluido Jorge Azcón, máximo representante del PP en la comunidad, quien desde pequeño ha estado unido a un municipio en especial.

Pese a haber nacido en Zaragoza ciudad, el popular deja este lado 'urbanita' para procesar el cariño que le ha tenido siempre a Estercuel, una pequeña localidad de algo más de 200 habitantes en la provincia de Teruel, en la comarca Andorra-Sierra de Arcos. Según han afirmado a este diario, es el pueblo de donde proceden sus abuelos maternos y al que solía acudir con frecuencia.

Plaza de la iglesia de Santo Toribio en Estercuel, Teruel, durante una celebración / Comarca Andorra-Sierra de Arcos

Su casco urbano resalta a la vista por la cantidad de edificios amarillos que hay en sus calles y que da un aire nuevo a quien camina por ellas. Su plaza central se encuentra a los pies de uno de sus símbolos religiosos, la iglesia de Santo Toribio, edificación de estilo barroco, donde, por otra parte, pasa a ser su punto caliente por excelencia durante las múltiples festividades que celebran a lo largo del año.

Pero si por algo destaca Estercuel es por su Fiesta de la Encamisada, la más emblemática y querida por la población del municipio que se celebra en el fin de semana más próximo al 19 de enero y que está ligada con San Antón. Combina la tradición, lo ancestral, la música y tiene como elemento principal el fuego, que transmite un mensaje digno de ritual y protector hacia el pueblo. Reciben este nombre por los jinetes a caballo vestidos de blanco que dan vueltas por las calles rodeados de antorchas, hogueras y músicos, generando una imagen muy potente.

Múltiples vecinos de Estercuel sujetando unas atonrchas por la calle durante la Fiesta de la Encamisada / Comarca Andorra-Sierra de Arcos

Un territorio donde abunda la tranquilidad

Se trata de un lugar donde el tiempo parece avanzar a otro ritmo. En sus meses más vacíos sus calles silenciosas, el tamaño contenido del municipio y su entorno natural hacen que la calma forme parte de la vida cotidiana. Lejos de grandes núcleos urbanos y del turismo masivo, el pueblo ofrece un ambiente sereno, que invita a la pausa y a la observación. Aquí, el sonido dominante no es el tráfico, sino el viento entre los árboles, las campanas o el murmullo de la vida rural.

Mapa de Estercuel, Teruel

A pocos kilómetros del casco urbano se encuentra el Monasterio de Nuestra Señora del Olivar, un enclave que refuerza esa sensación de tranquilidad. Rodeado de naturaleza y aislado del bullicio, el monasterio se alza como un espacio propicio para el recogimiento y la reflexión. Su arquitectura sobria, su historia centenaria y el silencio que lo envuelve lo convierten en un lugar especialmente adecuado para la meditación, tanto para creyentes como para quienes simplemente buscan desconectar del ritmo acelerado actual.

Monasterio de Nuestra Señora del Olivar, sutuado a 4 kilómetros de Estercuel, Teruel / Comarca Andorra-Sierra de Arcos

El paraje donde se encuentra, lleno de pinares y rodeado de verde, les sirve de hogar para los religiosos Mercedarios, orden fundada en el siglo XIII y que ha visto pasar a decenas de generaciones de estos creyentes. Este edificio se ha convertido prácticamente en un centro de vida espiritual, social y cultural para la comarca, aportando un valor extra a este elemento arquitectónico más que rescatable de la provincia de Teruel.