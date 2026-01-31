Los 'pueblos' de Vox en Aragón: estos son los municipios donde ganó en las últimas elecciones

Nadie sabe todavía lo que va a pasar en las elecciones autonómicas de Aragón del próximo 8 de febrero, pero si las encuestas no fallan, Vox podría ser el verdadero vencedor de esta ida adelantada a las urnas. Aunque todo indica que el PP vaya a ser con diferencia el partido más votado y Azcón logre aumentar el número de escaños en las Cortes, el partido ultra sería el más beneficiado de la convocatoria de elecciones anticipadas porque podría quedarse cerca de duplicar sus representantes en la cámara.

Según la última encuesta del CIS, Vox sacará entre 10 y 13 diputados, por los 7 que logró en los comicios de 2023. La candidatura de Alejandro Nolasco podría lograr el 15% de los votos teniendo nuevamente la llave del Gobierno de Aragón. Por lo tanto, Azcón vería como su dependencia de Vox no desaparece sino que se hace aún más necesaria. Además, el partido ultra se acercaría a Pilar Alegría que obtendría, según el CIS, entre 17 y 23 escaños.

El ascenso de Vox es una realidad en la comunidad desde las elecciones del 28 de mayo de 2023 cuando ya fue capaz de alzarse vencedor en algunos municipios de Zaragoza y Teruel. Desde que se celebraron los comicios en Extremadura, Abascal decidió poner todo el foco en Aragón y sus actos, algunos con gran afluencia de simpatizantes, no han parado de repetirse en las localidades más importantes de las tres provincias.

Victoria en cuatro municipios

Vox solamente ganó en cuatro municipios de Aragón hace menos de 3 años: Villastar, Salcedillo, Santa Cruz de Nogueras y Embid de Ariza. Muy disputado estuvo el triunfo en Villastar donde la candidatura de Nolasco logró 59 votos, la de Teruel Existe 57 y el PSOE quedó tercero con 56 votos. Cabe recordar que Villastar es el pueblo del abuelo paterno de Alejandro Nolasco, candidato de Vox a la presidencia del Gobierno de Aragón.

Más curioso todavía es el caso de Salcedillo, que por 2023 era el pueblo de Aragón con menos habitantes. Vox ganó con 4 votos, por 3 del PSOE y solamente 2 del PP. Actualmente, según los datos del Instituto Nacional de Estadística, Salcedillo, con 14 vecinos censados, ha perdido el honor de ser el municipio aragonés con menos habitantes, un 'galardón' que ha logrado Almohaja, también en Teruel. El tercer municipio turolense donde el partido ultra salió vencedor fue Santa Cruz de Nogueras con un 60% de los votos.

Reunión entre Nolasco y Azcón en 2023 para formar Gobierno / ANGEL DE CASTRO / EPA

En Zaragoza, el partido de Santiago Abascal solamente ganó en Embid de Ariza con el 62,5% de los votos mientras que en Huesca no logró imponerse en ningún municipio.

Mejora en las generales y europeas

Vox mejoró sus resultados considerablemente en las elecciones generales del 23 de julio de ese mismo año cuando fue el partido más votado en ocho pueblos: Arco de las Salinas, Villastar, Veguillas de la Sierra, Santa Cruz de Nogueras, Villadoz, Embid de Ariza, Osera de Ebro y Litago. Este último municipio zaragozano es el único de toda la comunidad con un alcadlde de Vox. Pedro Sánchez decidió adelantar las elecciones generales, y convocarlas en pleno verano, tras la dura derrota en las autonómicas y municipales de finales de mayo.

Panorámica de Litago, uno de los pueblos donde ganó Vox en las generales de 2023 / TURISMO MONCAYO

Durante estos últimos tres años de espera hasta las elecciones del 8 de febrero, los aragoneses tuvieron que acudir otra vez a las urnas para las europeas en junio de 2024. Vox calcó los resultados de las generales con triunfo en ocho municipios: Villarluengo, Las Parras de Castellote, Jatiel, Velilla de Ebro, Santa Cruz de Nogueras, Villadoz, Litago y Embid de Ariza. Como detalle, el partido ultra perdió su 'poder' en Villastar donde había ganado en los últimos dos comicios.