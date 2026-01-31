Sánchez, Feijóo y Díaz coinciden en el ‘superdomingo’ de la campaña al 8F

Nunca fueron solo unas elecciones autonómicas y muestra de ello es la cantidad de líderes de los partidos nacionales que se han implicado en la campaña electoral. Este domingo que marca el inicio de la segunda semana de la carrera hacia el Pignatelli se ha convertido en un superdomingo con la presencia de los máximos responsables del PSOE, el PP y Sumar. El presidente del Gobierno de España y secretario general de los socialistas, Pedro Sánchez, ofrecerá un mitin mañanero junto a su exministra y candidata, Pilar Alegría, en Teruel.

El presidente del PP, que ya estuvo en Figueruelas esta semana, vuelve a la campaña aragonesa en formato mitin para arropar al candidato a la reelección, Jorge Azcón, con un encuentro en Calatayud. Y la vicepresidenta y ministra de Trabajo, impulsora del proyecto político de Sumar, Yolanda Díaz, aparece hoy en campaña, apoyando a la candidata de IU-Sumar, Marta Abengochea, en un mitin en Huesca.

Se prevé un domingo de alto voltaje con todos los focos de la política nacional en Aragón. Quedan solo siete días para que los aragoneses vayan a votar en el segundo adelanto electoral autonómico del ciclo político después de las elecciones extremeñas del pasado 21 de diciembre y, aunque el presidente aragonés, Jorge Azcón, aseguró que le objetivo era hablar de los problemas de los aragoneses en esta campaña, la mirada nacional a menudo lo copa todo en las visitas de los máximos dirigentes de los partidos.

La tragedia ferroviaria de Adamuz y la regularización de medio millón de migrantes en España copan los debates de los líderes por encima de otras cuestiones más pegadas a las preocupaciones de los aragoneses, como la despoblación, la vivienda o una financiación autonómica justa para cubrir el coste real de los servicios públicos.

El presidente del Gobierno aspira a repetir el lleno que colgó hace una semana en su mitin en Huesca. La convocatoria de los socialistas es a las 11.00 horas en el hotel Palacio La Marquesa de Teruel, con unas 800 butacas, en una plaza que los socialistas aspiran a reconquistar tras el retroceso en las elecciones de 2023. Sin embargo, la batalla por Teruel se prevé intensa y es donde están centrando sus esfuerzos también formaciones como Teruel Existe y el PAR. Esta misma semana, para el cierre de campaña, Sánchez volverá a la campaña aragonesa con un gran acto en Zaragoza el viernes, en el hotel Hiberus.

Antes, reforzará la campaña de la candidata y exministra el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que estará en Huesca esta semana. Cabe recordar que la última EPA dejaba a la provincia altoaragonesa con la tasa de paro más baja de España, por debajo del 5%, lo que se considera pleno empleo.

Por su parte, Génova también echará el resto acompañando al aspirante a la reelección, después de una primera semana en la que el protagonismo nacional lo tuvo la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y Feijóo tan solo visitó Figueruelas en un acto sin público.

Esta semana, el presidente del partido tendrá una presencia constante en la campaña aragonesa, con actos el martes en Teruel, el miércoles en Binéfar y Huesca; el jueves, en Andorra, Calanda y Alcañiz, y también en el cierre de campaña, el viernes día 6 en Zaragoza. Este domingo, a partir de las 13 horas, Feijóo y Azcón protagonizan un mitin en Calatayud, en el Hotel Valdeherrera.

Los mítines de la izquierda

Después de un sábado marcado por los grandes actos de los partidos a la izquierda del PSOE, este domingo Izquierda Unida-Sumar celebrará de nuevo un acto central de campaña, esta vez con un mitin en Huesca, de la mano de la candidata a la Presidencia de Aragón, Marta Abengochea, y la líder de Sumar y vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, junto a la ministra de Infancia, Sira Rego.

Noticias relacionadas

Se da la circunstancia de que Yolanda Díaz asistirá, de este modo, al mitin central de IU-Movimiento Sumar en el Alto Aragón, pero no está previsto que participe en ningún acto de Chunta Aragonesista, con el todavía diputado Jorge Pueyo, que forma parte de la coalición y del grupo plurinacional en el Congreso de los Diputados._Ayer, precisamente, el mitin central de CHA en Zaragoza sí contó con la presencia de otros líderes de formaciones que están dentro de Sumar, como Compromís y Más Madrid.