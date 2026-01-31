El temporal azota de nuevo Aragón: estas son las carreteras afectadas por la nieve este sábado

El temporal de nieve y lluvia que azota la Península afectaba a las 6 de la mañana de este sábado a un total de 88 carreteras, de las que 14 sufren cortes a la circulación por la nieve y 30 por inundaciones, todas ellas en la red secundaria.

Según los datos facilitados por la Dirección General de Tráfico (DGT), las zonas más afectadas por el temporal de nieve siguen siendo Aragón (especialmente, la provincia de Huesca), Asturias, Castilla y León, Extremadura, Navarra, la Comunidad de Madrid y las provincias andaluzas de Almería y Granada.

La nieve ha obligado a cerrar al tráfico algunos tramos en 14 vías secundarias: la AL-5405, entre Granada y Almería; las A-395 y A-4025 en Sierra Nevada (Granada); la TE-68, entre Guadalaviar y el Valle Cabriel (Teruel) y la LN-8, en Asturias.

En Castilla y León están cortadas la DSA-191 en Candelario (Salamanca); y la ZA-103 en Zamora.

En Cáceres permanecen cerradas las CC-137, CC-224, CC-241, CC-242 y CC-437 y, en Navarra, la NA-2011 en Pikatua y la NA-2012 entre Muskilda e Irati.

Además, en 27 tramos de carreteras de las provincias de Granada, Huesca, Asturias, Burgos, León, Salamanca y Navarra es obligatorio el uso de cadenas para circular.

Destacan entre estas carreteras la N-260 y la N-260a, ambas en la provincia de Huesca, entre Lardiés y Allué, y entre Torla-Ordesa y Yésero, respectivamente.

También en Huesca es obligatorio el uso de cadenas en la N-330, entre Canfranc y Canfranc-Estación, y en los ramales N-330a, entre Canfranc-Estación y Candanchú, y N-330b, en Candanchú.

En Asturias sufre esta restricción la N-630, entre L'Escobal y Brañillín, y esta misma vía esta afectada en entre León y Asturias entre los puntos kilométricos 92 y 85.

En León también está afectada con este nivel de precaución la N-621, entre Riaño y Llánaves de la Reina; y la N-625, entre Riaño y Oseja de Sajambre.

Carreteras cortadas por inundación

Por otro lado, las lluvias han provocado cortes en 30 carreteras secundarias, especialmente en Andalucía, donde 27 vías sufren cortes a la circulación en alguno de sus tramos.

La provincia más perjudicada es Cádiz, con 17 carreteras afectadas, y le siguen Granada, con cinco; Jaén, con tres; y Córdoba y Málaga, con una.

En Castilla y León en dos carreteras -las LE-5703 y LE-5705- hay cortes al tráfico por esa misma causa, y lo mismo ocurre en Extremadura en la CC-146 (Cáceres).

Tráfico recomienda a los conductores que vayan a desplazarse por carretera que planifiquen su viaje y consulten el tiempo y el estado de las carreteras ante la lluvia, el viento y la nieve de la borrasca.

La DGT recuerda a los conductores que en estas circunstancias se recomienda dejar libre el carril izquierdo para que pasen vehículos de conservación de carreteras y quitanieves, prestar atención a los paneles, extremar la precaución y contar con el equipamiento adecuado.