Zaragoza refuerza el servicio de salud bucodental: empieza a funcionar la nueva unidad del hospital Militar

Semana de estreno. Esta semana ha comenzado a funcionar la unidad de salud bucodental del hospital Militar Zaragoza, que ya presta servicio a mujeres embarazadas y que a lo largo de las próximas semanas ampliará este servicio a más grupos. Según ha podido saber este diario, se han abierto tres consultas y otros nuevos espacios, con una inversión total de cerca de 306.000 euros.

La unidad del hospital Militar llega a raíz de una orden del Ministerio de Sanidad por la que se establecía que había que ampliar el servicio de salud bucodental a otros nuevos grupos. En concreto, a embarazadas, a personas mayores de 14 años con una discapacidad intelectual o con una discapacidad limitante de la movilidad de los miembros superiores, a quienes que están pasando o que han pasado por un proceso oncológico del territorio cervicofacial (un cáncer de cara, cuello, mandíbula o garganta) y a la población infantil hasta los 5 años.

Desde la emisión de la orden, en junio de 2024, y hasta esta semana, estos perfiles estaban recibiendo atención de salud bucodental en su correspondiente unidad, que son un total de 26 en la comunidad. Pero, con el objetivo de dar respuesta a la alta demanda y centralizar la de los pacientes de Zaragoza, se puso en marcha la construcción de esta nueva unidad en el hospital Militar que se ha estrenado esta misma semana. Los pacientes del resto de Aragón reciben atención en las unidades de salud bucodental distribuidas por la comunidad.

Además de las tres consultas de bucodental, en el hospital se ha abierto una sala de espera, un despacho, tres gabinetes para tratamientos odontológicos, una sala de formación y de educación bucodental maternoinfantil, una zona para hacer esterilización y un almacén. La unidad se ubica en la primera planta del hospital Militar, en un espacio de 164 metros. En ella trabajan tres higienistas bucodentales que están supervisados por un odontólogo.

Además de la recién estrenada unidad del Militar, según ha podido saber este diario, sigue vigente el convenio de la DGA con el hospital San Juan de Dios de Zaragoza para atender a la población del Pabij, el programa de atención bucodental infantil y juvenil que comprende a menores de entre 6 y 16 años con una discapacidad. Este centro hospitalario también está atendiendo a los grupos que amplió el ministerio en 2024, y dichos servicios los factura a Sanidad.

En concreto, el programa Pabij atendió a lo largo de 2025 a un total de 38.379 niños en Aragón, comprendidos entre ellos los del hospital San Juan de Dios, además de otros centros públicos y privados. De ellos, 13.887 fueron atendidos en las unidades de salud bucodental del Salud que hay en el territorio. También hay un convenio con el Colegio de Odontólogos que prestan esta atención sanitaria y que luego es costeada por la DGA. Además, en el territorio recibieron asistencia de salud bucodental 1.650 embarazadas, 492 personas con discapacidad, 2.011 niños de entre 0 y 5 años y 7 pacientes con tratamientos por cáncer del área cráneo facial.

La elección del Militar para abrir la nueva unidad de salud bucodental responde al convenio que existe entre el Ministerio de Defensa y el Gobierno de Aragón para utilizar determinados recursos sanitarios de forma conjunta.