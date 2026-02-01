Sin ascensor pero con goteras: dos colegios de Zaragoza y Barbastro denuncian graves carencias en sus edificios

Asociaciones de madres y padres de alumnos de dos centros educativos de Zaragoza y Barbastro han denunciado este domingo “deficiencias graves” y carencias estructurales en sus instalaciones, que afectan a la seguridad, la accesibilidad y al normal desarrollo de la actividad educativa.

En Zaragoza, la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) del IES Domingo Miral ha expresado su “profunda preocupación” por el estado del edificio del centro, al considerar que presenta problemas que comprometen el bienestar del alumnado.

Entre ellos, han destacado la inexistencia de medidas básicas de accesibilidad, como la falta de un ascensor que permita el acceso a la planta superior a personas con movilidad reducida.

Esta situación obliga, según el AMPA de este centro, a reorganizar grupos enteros cuando algún estudiante o familiar necesita desplazarse con muletas o silla de ruedas, además de forzar al personal del centro a transportar materiales pesados por las escaleras.

Otro de los principales problemas que han señalado es el “deterioro avanzado” de la cubierta del edificio, que provoca filtraciones constantes cuando llueve o nieva.

Estas goteras, han asegurado, “generan suelos resbaladizos, humedades, aparición de hongos y daños en techos y columnas”, unas circunstancias que, a juicio de las familias, ya “comprometen la seguridad del alumnado ante el riesgo de desprendimientos”.

Además, han considerado “insuficientes” las reparaciones puntuales realizadas con el presupuesto del propio centro para solucionar un problema que califican de estructural.

El AMPA también ha alertado de la presencia de placas de fibrocemento con amianto en la ampliación del instituto realizada en 1985, un material prohibido desde 2002 por su peligrosidad y que habría superado su vida útil.

En Barbastro

Por su parte, la Asociación de Padres y Alumnos (APA) del CEIP Alto Aragón de Barbastro ha remitido una carta abierta a los candidatos que concurren a las elecciones autonómicas del próximo 8 de febrero por la provincia de Huesca para solicitar mejoras que garanticen condiciones educativas adecuadas para sus más de 400 alumnos.

El centro, inaugurado en 1969, contaba antes con la Residencia Hogar Félix de Azara, que acogía a alumnado del medio rural.

En la actualidad, aunque parte del edificio es utilizado por asociaciones culturales, el alumnado no puede realizar actividades extraescolares en ese espacio y el colegio presenta “carencias”, como la falta de accesibilidad, la ausencia de ascensor y de espacios cubiertos para la práctica de la educación física.

La APA ha recordado que el pasado 20 de febrero de 2025 la consejera de Educación, junto a la directora provincial, el alcalde y la concejala del área, visitaron el centro y se comprometieron a estudiar la instalación de una carpa como solución provisional, una actuación que, según han denunciado, no se ha materializado hasta la fecha.

Noticias relacionadas

Por ello, han reclamado la rehabilitación y adecuación de la Escuela Hogar, propiedad del Ayuntamiento, como “una medida necesaria para garantizar la seguridad, la accesibilidad y espacios adecuados para la actividad educativa y deportiva del alumnado”