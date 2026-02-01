Azcón aplaude el desembarco de Diamond Foundry en Zaragoza: "Es la inversión más importante en nuestro país en la industria de los chips

El desembarco de la compañía estadounidense Diamond Foundry en Zaragoza, donde se va a impulsar una planta de obleas de diamante sintético, es "una magnífica noticia" en palabras del presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón. El candidato a revalidar la presidencia del Ejecutivo autonómico se ha enorgullecido este domingo de la inversión de 1.000 millones de euros que se va a hacer efectiva en las instalaciones que abandonó Becton Dickinson para su fallida planta de jeringuillas, un complejo que ahora se aprovechará "multiplicando" lo que iba a ser aquella inversión de 200 millones de euros. "Es una realidad ya, en las últimas semanas me consta que el Ayuntamiento de Zaragoza ha estado haciendo la tramitación urbanística (...) Ya está hecha. Y esos trámites administrativos eran necesarios para la compraventa que harán las empresas y empezar de forma inmediata", ha dicho Azcón.

Es una valoración que ha realizado en una visita electoral a Calatayud, donde este mediodía se celebra un mitin en el que estará arropado por el líder nacional de los populares, Alberto Núñez Feijóo. En esta comparecencia ante los medios de comunicación ha aprovechado para ligar las multimillonarias inversiones en los centros de datos con la última operación desvelada por este diario. "El ecosistema que generan los centros de datos va a significar miles de millones de euros de inversiones para nuestra comunidad. No hay ninguna región que pueda hablar de la capacidad de computación que tenemos en Aragón, estamos a la altura de París o de Frankfurt", ha manifestado el presidente en alusión a los 80.000 millones en inversiones desde el comienzo de la legislatura.

"Va a traer prosperidad"

"Esto va a traer prosperidad, va a traer puestos de trabajo con altos salarios y va a dar trabajo a nuestros jóvenes. Por eso hemos apostado también por la formación en tecnología. Es lo que va a hacer que Aragón esté a la cabeza de un sector tan importante como el de la tecnología", ha continuado Azcón, quien ha subrayado que se trata de "una industria extraordinariamente puntera". "Ha elegido Zaragoza para hacer la inversión más importante en nuestro país relacionada con la industria de los chips", ha asegurado.

La planza de Zaragoza será complementaria del gran proyecto que Diamond Foundry ya desarrolla en Trujillo (Cáceres), donde fabrica diamante monocristalino sintético desde el año pasado e instalará una segunda planta de mayores prestaciones. Mientras que en Extremadura la compañía se centrará en la producción del material, en la capital aragonesa se llevará a cabo una fase más avanzada del proceso industrial como el corte de los lingotes en oblteas utlrafinas e individuales así como su pulido, inspección, acabado superficial y empaquetado en salas limpias.