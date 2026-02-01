La concejala valenciana que ha insultado a Pedro Sánchez en Teruel pide disculpas: "Mis palabras fueron inapropiadas"
Se trata de Belén Navarro Cañete, edil en el Ayuntamiento de Vallanca, localidad próxima a Teruel, donde se ha producido el incidente
La concejala del PP de Vallanca Belén Navarro ha pedido disculpas por los insultos que ha lanzado este domingo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un mitin en Teruel, y ha reconocido que sus palabras son "inapropiadas y no están a la altura del respeto que debe presidir el debate político".
La mujer ha protagonizado un incidente en el mitin de campaña del PSOE celebrado en Teruel, en el que participaban Pedro Sánchez y la candidata socialista a la Presidencia de Aragón, Pilar Alegría, cuando justo al inicio del acto llamó "hijo de puta" al presidente.
"Fueron inapropiadas"
La protagonista del incidente fue expulsada de forma inmediata del recinto, tras lo cual los asistentes aplaudieron al líder socialista, y Sánchez pidió calma y aseguró que quienes insultan no tienen argumentos "ni nada que ofrecer" a los ciudadanos.
En un comunicado remitido por el partido, la concejala ha explicado que "de manera espontánea" pronunció "unas palabras" que no debió decir. "Fueron inapropiadas y no están a la altura del respeto que debe presidir el debate político, incluso en contextos de confrontación y discrepancia", ha dicho.
Así, ha pedido "disculpas de manera expresa al Partido Popular, a sus afiliados y simpatizantes, por el daño que estas palabras hayan podido causar a la imagen de la organización", y ha indicado que "la crítica política es legítima", pero "el insulto, no".
"Asumo la responsabilidad"
"Asumo plenamente la responsabilidad por lo ocurrido y lamento sinceramente haber contribuido a deteriorar el clima de respeto que debe existir entre formaciones políticas en una democracia", ha manifestado Navarro, quien ha trasladado su "compromiso personal de mantener, en todo momento, un tono acorde con la responsabilidad pública que implica participar en el debate político".
