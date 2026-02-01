Diamond Foundry empieza a reclutar en Zaragoza a los primeros directivos de su planta tecnológica: salarios de hasta 200.000 euros al año

La inversión industrial de Diamond Foundry en Zaragoza, que asciende a 1.000 millones de euros, empieza a tomar forma también en el plano laboral. La compañía estadounidense ha iniciado ya la búsqueda de los primeros profesionales que integrarán la plantilla inicial de la planta vinculada a la industria de los chips que pondrán en marcha este mismo año en la capital aragonesa. El proyecto de alta tecnología, avanzado este domingo por EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, se ubicará en las modernas instalaciones que el gigante Becton Dickinson levantó en el polígono Empresarium para producir jeringuilla, que cerró en 2024 cuanto la actividad estaba en fase de pruebas.

Este revés queda ahora resarcido con una inversión que espera generar entre 200 y 300 empleos de alta cualificación dedicados a la fabricación avanzada de obleas de diamante sintético, un componente estratégico de los semiconductores que sirve para desarrollar chips de alto rendimiento. Los lingotes de este material avanzado se producirán en la fábrica que la compañía tiene ya en marcha en Trujillo (Cáceres).

Requisitos y condiciones de las ofertas de empleo

Las ofertas, ya activas, confirman que el proyecto se encuentra en una fase avanzada de despliegue, con la selección de perfiles clave llamados a liderar la puesta en marcha de la fábrica y a construir desde cero la estructura productiva, técnica y organizativa del nuevo centro.

En concreto, la compañía tiene abiertas 13 vacantes en Zaragoza. Son puestos estables, cualificados, con salarios por encima de la media del sector industrial de la comunidad y vinculados a una tecnología de vanguardia en el ámbito de los semiconductores.

Las ofertas de trabajo pueden consultarse en la página corporativa de empleo de Diamond Foundry (https://jobs.lever.co/diamondfoundry?location=Zaragoza%2C%20Spain). También se han difundido en diversas publicaciones de la red de contactos profesionales LinkedIn.

Un equipo desde la dirección a la planta

Entre las vacantes más destacadas figura la de director de planta (Plant Manager) para Zaragoza, un puesto estratégico que tendrá la responsabilidad de liderar las operaciones diarias, garantizar la rentabilidad, la seguridad y la calidad del proceso productivo y contratar a los equipos de ingenieros, técnicos, operarios y mandos intermedios que integrarán la nueva planta. La oferta fija una horquilla salarial de entre 80.000 y 100.000 euros anuales, en línea con perfiles directivos de alta especialización industrial.

Junto a este puesto, Diamond Foundry busca también un responsable de instalaciones (Facilities Manager), encargado de la infraestructura crítica de la planta: sistemas eléctricos, climatización, salas limpias, suministro energético, agua de proceso y equipamiento técnico. Se trata de un perfil habitual en fábricas de semiconductores, con experiencia en entornos de alta exigencia y funcionamiento continuo, y salarios que oscilan entre 50.000 y 70.000 euros.

A estas posiciones se suma la búsqueda de ingenieros de fabricación, responsables de optimizar procesos, mejorar la eficiencia de las líneas productivas y acompañar el escalado industrial del proyecto.

En algunos casos, la empresa contempla periodos de formación en Estados Unidos y en la planta de Trujillo (Cáceres), lo que refuerza el carácter internacional y coordinado del proyecto en España.

Talento, seguridad y cultura industrial

El proceso de contratación incluye también perfiles transversales clave para cualquier industria avanzada. Diamond Foundry ha abierto vacantes para un responsable de salud laboral, seguridad y medio ambiente (EHS) en Zaragoza, con el objetivo de implantar desde el inicio una cultura de “cero accidentes” y cumplir con los estándares más exigentes en materia de prevención y sostenibilidad.

Además, la compañía busca un director de talento, con base en Madrid o Zaragoza, encargado de diseñar y escalar la estrategia de captación y retención de personal para la nueva fase de crecimiento del grupo. Esta posición, con retribuciones entre 152.000 y 202.000 euros anuales (180.000-240.000 dólares) y participación accionarial, evidencia que el proyecto aragonés se integra en una estrategia global de largo recorrido, y no como una implantación puntual.

El inicio del proceso de selección del equipo directivo de la planta confirma que la compañía está preparando ya la puesta en funcionamiento, prevista para este mismo año, y que el proyecto avanza a buen ritmo. Esto es posible gracias a las condiciones idóneas que ofrecen las instalacoines que albergarán la planta, vendidas por Becton Dickinson, un complejo industrial de primer nivel, ya construido y validado para procesos de alta exigencia técnica.

Cuenta con 20.000 metros cuadrados edificados, distribuidos en tres naves de producción, un edificio de oficinas, un almacén logístico e infraestructuras técnicas, además de salas blancas, laboratorios y zonas preparadas para operaciones industriales de máxima precisión. Diseñado originalmente para cumplir con los estrictos estándares de la industria médica y farmacéutica, el complejo ofrece condiciones óptimas para una actividad tecnológica avanzada, lo que ha sido determinante para que Diamond Foundry se decantara por Zaragoza como sede de su nueva planta europea de obleas.