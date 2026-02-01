Pablo Bustinduy ante el 8F: «Ya que no hay unión electoral de las izquierdas tendrán que existir fórmulas de colaboración»

¿Qué le han transmitido los representantes de entidades sociales y vecinales en su encuentro en Zaragoza?

Por las reuniones que he podido mantener veo que el debate fundamental de estas elecciones tiene que ver con el estado de los servicios públicos. Y con la necesaria defensa de nuestro estado del bienestar.

¿Cómo pueden afectar los resultados en Aragón al Gobierno de España?

La justicia social y la democracia van de la mano. Y, por tanto, lo que se vote aquí, lo que se va a votar en todas las próximas elecciones, es hasta qué punto defendemos el pilar de la democracia, que son los servicios públicos.

¿Están preocupados por las encuestas?

Es evidente que, a nivel internacional, estamos en un ciclo profundamente reaccionario. Pero creo que, frente a eso, es fundamental que defendamos abiertamente los principios que sostienen a la izquierda. Y eso es lo que creo que va a hacer la candidatura de IU y de Sumar aquí en Aragón. También es lo que intentamos hacer en el gobierno de coalición desde Sumar, que es defender la justicia social. La justicia social, los servicios públicos y la justicia fiscal. Creo que hay que ser más valientes.

¿Tienen margen de maniobra para ejercer esa valentía?

Esta acción social en primer lugar pasa por intervenir en el mercado de la vivienda. Creo que el PSOE debería dejar a un lado sus reticencias o sus temores a intervenir en el mercado de la vivienda, porque es lo que la gente espera de nosotros. Y eso se hace empezando por la prórroga de los contratos de alquiler que vencen este año, que en Aragón son más de 20.000, que afectarán a 60.000 personas en Aragón. Es necesario prorrogar esos contratos para proteger a inquilinos. Si somos capaces de responder a las necesidades de la gente, le irá mejor electoralmente también a las fórmulas de izquierdas.

¿Están preocupados por el previsible desgaste del PSOE?

Los partidos del Gobierno saldrán reforzados de este ciclo electoral si son capaces de responder a las necesidades de la ciudadanía, empezando por la vivienda. Que es el principal problema de las clases trabajadoras. Por otro lado, hemos subido el salario mínimo y las pensiones. Estamos reformando el sistema de la dependencia. Hemos aumentado los permisos de cuidados familiares. Este Gobierno está haciendo muchas cosas, pero tiene que hacer muchas más para poder recabar el apoyo renovado de la ciudadanía en las urnas.

Por ahora el apoyo en las urnas parece beneficiar a la derecha.

Claro, pero la pregunta ahí es, ¿el señor Jorge Azcón va a abrirle la puerta del Gobierno de Aragón a la ultraderecha? Es lo que debe preocuparnos en los tiempos en los que vivimos, ¿no? Hemos visto los asesinatos a quemarropa de la policía migratoria en los Estados Unidos. Hemos visto cómo el presidente de los Estados Unidos amenazaba incluso con utilizar la fuerza militar a la Unión Europea para arrebatarle una parte de su territorio. La ultraderecha ha manifestado una y otra vez su apoyo incondicional a Donald Trump. ¿Es esto lo que queremos? ¿Es esto lo que va a hacer el señor Azcón? ¿Abrir la puerta del Gobierno de Aragón a los vasallos del señor Trump? Porque la ultraderecha dice que son patriotas, pero en realidad, a lo máximo que aspiran es a ser los vasallos del nuevo emperador.

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, esta semana en Zaragoza. / Miguel Ángel Gracia

¿La marca Sumar ha agotado la fórmula? En Aragón concurre contra un partido (CHA) que forma parte de Sumar.

Yo esta semana he venido a apoyar la candidatura de Izquierda Unida y Sumar a estas elecciones. Espero que pueda obtener un buen resultado y, por tanto, tener una voz que creo que es fundamental en las Cortes de Aragón para defender las cosas que estamos defendiendo en el Gobierno de España. Esto es, trabajar por tener los mejores salarios, las mejores pensiones, por la dependencia, por acabar con la pobreza infantil, y para intervenir la vivienda. Creo que es fundamental que haya una voz fuerte en las Cortes de Aragón como la hay en la mesa del Consejo de Ministros ahora mismo. Dicho lo cual, es verdad que hay distintas fórmulas de izquierdas, progresistas por lo menos, en estas elecciones. Yo espero que le vaya muy bien a todas y desde luego creo que, con lo que está sucediendo en el mundo, si hay algo que debemos tener claro es que no nos podemos equivocar de adversario. El adversario nunca jamás va a estar en quien comparte valores y creencias con nosotros. Está del otro lado y yo espero y aspiro a que podamos encontrar todas las fórmulas de colaboración y toda la unidad, pues si no ha podido ser electoral, por lo menos sí de acción en el Parlamento.

Este fin de semana Compromís, Más Madrid, el Partido Verde y otros han hecho campaña por CHA. ¿Qué dice esto sobre la validez de la marca?

Lo que dice es que existe en este país una izquierda muy plural, muy amplia, muy diversa, con expresiones diferentes y eso es una forma de riqueza. En las elecciones del año 2023 conseguimos una cosa que no había sucedido prácticamente nunca que fue vertebrar una amplísima y enorme coalición con muchísimas de estas voces. Ahora yo espero que podamos reeditar algo parecido, pues creo que nadie entendería que pequeñas diferencias pasen por encima de los enormes acuerdos y los valores comunes que compartimos.

La campaña aragonesa ha quedado marcada por el anuncio de la nueva financiación. ¿Cree que es suficiente para Aragón, despoblada y dispersa, en los términos en los que se ha planteado?

La propuesta de financiación que se ha puesto encima de la mesa es una propuesta que va en la buena dirección en el sentido que incrementa los recursos disponibles para poder financiar los servicios públicos. También creo que es una propuesta que está en la fase de discusión y que por tanto puede ser mejorada. Se tienen que escuchar todas las voces, por supuesto. Lo que no entiendo son los planteamientos de bloqueo.

El plan de regularización de inmigrantes ha recibido una respuesta airada desde la derecha. ¿Cómo lo valoran desde el Ministerio de Derechos Sociales?

Es algo curioso porque el PP apoyó la regularización de inmigrantes en sus años, pero ahora asume un argumentario fundamentalmente racista y fundamentalmente clasista. El Partido Popular ha cambiado de postura por el empuje de la ultraderecha cediendo a sus planteamientos.

¿Existe margen para dotar de fondos a la ley de dependencia? El Gobierno de España sigue sin aportar la parte que le corresponde en el sistema aragonés.

En los últimos años, desde el año 2020, desde que existe un gobierno de coalición progresista en España, la financiación de la dependencia por parte del Estado ha aumentado en más de un 160%. Es un aumento histórico. De hecho, si la situación de la dependencia en términos financieros ha sido tan dramática es porque en los años anteriores el PP recortó más de 5.400 millones de euros de la dependencia. Cuando gobernaba el Partido Popular se cubría un 15% del coste de la dependencia en Aragón. Los últimos datos disponibles, que son del año 2024, dicen que ahora es un 35% y el compromiso político que tenemos es alcanzar el 50% de la financiación. Es decir, se ha producido un incremento sostenido que va a continuar. Ahora bien, no se trata sólo de mejorar la financiación, que hay que hacerlo, sino hay que mejorar el modelo también. Por eso está en tramitación la reforma de la ley para tener un modelo de cuidados más cercano y más ágil.

Existe consenso ante el problema de la vivienda pero las soluciones parecen imposibles. En Aragón crecen las voces en el Pirineo que alertan sobre la burbuja de precios por el turismo. ¿Qué proponen desde el ministerio?

Desde el Ministerio del Consumo hemos llevado a cabo actuaciones muy contundentes que han resultado en una sanción de 64 millones de euros a la plataforma Airbnb por no retirar anuncios ilícitos de viviendas turísticas porque no disponían de los registros de la autorización pertinente para ello. Nosotros desempeñamos esta labor de vigilancia en el ámbito de nuestras competencias pero es absolutamente fundamental que los gobiernos autonómicos se impliquen para prevenir la turistificación y el vaciado de, en este caso es un caso particularmente evidente en el Pirineo Aragonés pero ha sucedido a lo largo y ancho de la geografía española en zonas costeras, en grandes ciudades y en barrios tradicionales.

Hablaba de la intervención en el mercado de la vivienda.

En este momento el PP está bloqueando cualquier iniciativa en materia de vivienda. ¿Qué sentido tiene no aplicar la ley de vivienda? Esta semana hemos conocido los datos de Navarra, por ejemplo. En seis meses, aplicando los topes a los alquileres, han bajado los precios un 8,6%. Y frente a lo que dice la derecha no ha habido una reducción de la oferta, no hay menos contratos, no se alquilan menos pisos,. ¿Por qué el señor Azcón no aplica la ley de vivienda aquí en Aragón para que en Zaragoza bajen los precios un 9%? ¿Por qué no lo hacen? Es por una obstinación y una voluntad de bloqueo político que no es comprensible.

¿El Gobierno de España puede mantenerse sin presupuestos? El presidente Jorge Azcón ha convocado estas elecciones por ese motivo.

Estoy deseando que podamos presentar el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado en el Congreso para poder llevar negro sobre blanco nuestros planes de incremento y mejora de la financiación del sistema de la dependencia para la lucha contra la pobreza infantil, para los apoyos y soporte a las familias españolas. Estoy deseando poderlo discutir allí y poder tener un debate político al respecto y confrontar modelos con la derecha sobre los servicios públicos, sobre la justicia fiscal o sobre la protección social.

¿Y por qué no se han presentado?

Hemos visto el bloqueo por principio en la presentación del techo de gasto. Pero nuestra posición como Sumar es que hay que llevarlos cuanto antes.

¿Y si no se llegan a presentar?

En este último año, por ejemplo, hemos realizado una inyección extraordinaria de 500 millones de euros al sistema de la dependencia y hemos ampliado los permisos de nacimiento y cuidados para las familias españolas de 16 a 19 semanas. La prórroga de los contratos de alquiler que vence en este año y la adopción de una prestación universal por crianza para erradicar la pobreza infantil también se podrían hacer, se podrán hacer perfectamente sin presupuestos. Pero evidentemente yo prefiero que los haya. Quiero que todo el mundo tenga claro cuáles son los modelos de sociedad que defiende cada opción.