La pasta al más puro estilo aragonés: la receta viral que lleva ternasco, garnacha y una salsa de borraja

Cada vez quedan más en el pasado los prejuicios que catalogan a las redes sociales cómo el paraíso del cotenido vacío. Hoy en día, ya se cuentan por cientos los creadores de contenido que hacen gala de una creatividad sin límite en su contenido. Uno de los nichos que más innova es el gastronómico, Miles de personas utilizan TikTok para encontrar nuevas recetas. Y en su búsqueda, pueden toparse con propuestas fuera de lo común: un plato de pasta basado en los ingredientes más representativos de Aragón.

Lo ha ideado el creador de contenido italiano Cookin' con el Sabi (@cookinconelsabi), que ha logrado conseguir más de 256.000 seguidores a base de reinventar la gastronomía italiana en sus vídeos y compartir recetas innovadoras con su audiencia. En sus vídeos más virales, enseña a elaborar 'limoncello' siguiendo la receta "de la nonna", o 'frico', una version italiana de la tortilla de patata hecha a base de queso.

Recientemente, el 'influencer' gastronómico ha arrancado una nueva serie de vídeos bajo el título "España al dente". El hilo conductor del contenido es la pregunta: ¿qué pasta representaría a cada comunidad autónoma? En el primer capítulo, preparó unos 'lumaconi' rellenos de calçots, butifarra, ceps, bechamel y romescu. Solo con escuchar estos ingredientes es fácil adivinar qué región se corresponde con esta pasta: Cataluña.

El creador de contenido gastronómico Cookin' con el Sabi. / Cookin' con el Sabi

En el segundo capítulo de la serie, le tocó el turno a Aragón. Y el público ha recibido este vídeo con una acogida extraordinaria. En tan solo 24 horas, ya cuenta con 19.000 "me gusta" y casi 200.000 visualizaciones. ¿Pero qué tiene este vídeo que ha conquistado a tantísimos usuarios? Pues para empezar, Sabi ha optado por una selección de ingredientes que no solo destaca por su marcado carácter aragonés, sino también por su delicioso sabor: ternasco, borraja, garnacha y queso roscón.

El paso a paso de la pasta en homenaje a Aragón

Su receta comienza salpimentando y marcando en la sartén una paletilla cortada en cubos. En el mismo fondo, añade cebolla, ajo y concentrado de tomate. Entonces, coloca de nuevo la carne sobre el fondo y lo cubre con "una buena garnacha". Cuando todo el alcohol se ha evaporado, el cocinero italiano cubre con la mezcla con agua. "No utilizamos caldo porque queremos sentir todos los matices del ternasco y la garnacha", afirma.

Así cocina el ternasco el 'influencer' gastronómico. / Cookin con el Sabi

Con el guiso haciendo "chup-chup", el "influencer" pasa a la salsa de borraja. Limpia, pela y corta la borraja en bastones para después darle un baño en agua helada. Luego hierve la verdura entre 8 y 10 minutos en agua con sal. "El agua de cocción no la tires, sinvergüenza", recuerda el creador. Después de saltear la verdura en ajo y aceite, la bate para obtener una crema de borrajas.

Para el ragú, es necesario cocinar la carne durante hora y media para desmecharla posteriormente. Tras dejar reducir el caldo, ya tenemos todos los elementos listos. Solo falta la pasta. El cocinero elige los 'papardelle' de Pasta Garofalo, el patrocinador del vídeo. Tal y cómo explica, esta pasta gruesa es perfecta para salsas densas y ragú. Hierve la pasta en el agua de cocción de las borrajas y luego la saltea en la sartén del ragú. Por último, la emplata sobre la crema de borraja y ralla por encima un poco de queso Tronchón.

En poco más de un minuto y medio, Sabi enseña a su comunidad a preparar unos papardelle de ragú de ternasco y garnacha, con crema de borraja salteada y queso de Tronchón. "Aquí un aragonés que la va a probar", "como aragonesa te felicito. Menudo plato, completo, nutritivo y seguro que delicioso", escriben sus seguidores en los comentarios.