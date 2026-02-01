El pequeño pueblo de Huesca con un espectacular carnaval itinerante: una fiesta única en el Pirineo aragonés
Esta celebración decide no quedarse en un solo pueblo y hace este 'desfile' de disfraces en varios pueblos del valle de La Fueva
Las calles se llenan de máscaras, charangas y risas, y la música se mezcla con el aroma de la gastronomía local. Es un carnaval donde la tradición se reinventa cada año, con rituales, disfraces y personajes que han sobrevivido escondidos durante décadas en los rincones de Aragón. La fiesta no se limita a un solo lugar: avanza de pueblo en pueblo, buscando implicar a toda la comunidad y mantener vivas costumbres ancestrales. Entre bailes, hogueras y juegos, el espíritu colectivo se hace tangible y contagioso.
En este entorno montañoso y verde, sus pueblos de piedra y tejados de pizarra, sus huertos y praderas y sus senderos entre bosques crean un paisaje que combina naturaleza y cultura. Las tradiciones se mantienen, pero se mezclan con la vida cotidiana de sus habitantes, haciendo del lugar un escenario perfecto para festividades que conectan pasado y presente. Es aquí donde surge la magia de La Fueva, una comunidad que sabe celebrar con creatividad y sentido de identidad.
Cada año, este valle cobra vida con su Carnaval itinerante, donde vecinos y visitantes siguen un recorrido que une varios núcleos, llevando disfraces, música y diversión de un pueblo a otro. La fiesta no se limita a un único escenario, sino que abraza gran parte del valle, mezclando memoria histórica e innovación en un espectáculo único y participativo.
Su planificación comienza en Tierrantona y a partir de ahí pueden seguir dos circuitos distinguidos para visitar todos los pueblos de la comarca de Sobrarbe, como por ejemplo Troncedo, Formigales, Buetas o Charo, para llenar de disfraces sus calles y animar el ambiente en esta fecha marcada en el calendario.
Originalidad, compañía y música, todo eso llega a estos pequeños municipios oscenses de la mano de la charanga para mezclar lo que era antiguamente una tradición con las modernidades del momento, una sinergia que perdura con el paso del tiempo y engancha a cientos de personas. Esta marcha a lo largo de la jornada, donde también se reparte comida y bebida gratis, tiene un cierre como todas estas celebraciones en los pueblos, con su continuidad pertinente en horario nocturno y hasta que salga el sol.
Una tradición que ha sido desenterrada después de que desapareciera tras el estallido de la Guerra Civil, algo que comparte con 'La Fiesta de los Zarragones' en Luco de Jiloca, en Teruel. Fue más concretamente en 1984 cuando sucedió y se ha mantenido hasta ahora, siendo uno de los Carnavales más destacados del norte de España, creando uno de los ambientes más singulares y únicos del Pirineo aragonés.
- Otro alud en el Pirineo: un muerto y un herido trasladado en helicóptero a Zaragoza tras una avalancha en Cerler
- ¿Quién ha sido el candidato a la presidencia del Gobierno de Aragón que ha ganado el debate de RTVE?
- Buenas noticias para los socios de Costco en Zaragoza: ya se puede comprar online con entrega a domicilio
- Celso, el vecino que se ha hecho viral por una polémica entre Chueca y Alegría en Zaragoza: “Me molesta y no es gracioso, no pinto nada en este rollo”
- Natalia Chueca: 'En mayo sacaremos una licitación para poder ampliar las rutas aéreas que vienen a Zaragoza
- Otra deslocalización en la automoción en Aragón: una subcontrata del vidrio cierra en La Almunia y traslada la actividad a Marruecos
- La noria de Zaragoza, cancelada antes de su estreno: el motivo que ha frenado su puesta en marcha
- Directo | Comienza el reparto del tradicional roscón de San Valero en la plaza del Pilar