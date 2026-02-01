El pequeño pueblo de Huesca con un espectacular carnaval itinerante: una fiesta única en el Pirineo aragonés

Las calles se llenan de máscaras, charangas y risas, y la música se mezcla con el aroma de la gastronomía local. Es un carnaval donde la tradición se reinventa cada año, con rituales, disfraces y personajes que han sobrevivido escondidos durante décadas en los rincones de Aragón. La fiesta no se limita a un solo lugar: avanza de pueblo en pueblo, buscando implicar a toda la comunidad y mantener vivas costumbres ancestrales. Entre bailes, hogueras y juegos, el espíritu colectivo se hace tangible y contagioso.

En este entorno montañoso y verde, sus pueblos de piedra y tejados de pizarra, sus huertos y praderas y sus senderos entre bosques crean un paisaje que combina naturaleza y cultura. Las tradiciones se mantienen, pero se mezclan con la vida cotidiana de sus habitantes, haciendo del lugar un escenario perfecto para festividades que conectan pasado y presente. Es aquí donde surge la magia de La Fueva, una comunidad que sabe celebrar con creatividad y sentido de identidad.

Mapa de La Fueva, Huesca

Cada año, este valle cobra vida con su Carnaval itinerante, donde vecinos y visitantes siguen un recorrido que une varios núcleos, llevando disfraces, música y diversión de un pueblo a otro. La fiesta no se limita a un único escenario, sino que abraza gran parte del valle, mezclando memoria histórica e innovación en un espectáculo único y participativo.

Su planificación comienza en Tierrantona y a partir de ahí pueden seguir dos circuitos distinguidos para visitar todos los pueblos de la comarca de Sobrarbe, como por ejemplo Troncedo, Formigales, Buetas o Charo, para llenar de disfraces sus calles y animar el ambiente en esta fecha marcada en el calendario.

Un grupo de personas disfrazadas en el Carnaval itinerario de La Fueva, Huesca / La Fueva, un valle

Originalidad, compañía y música, todo eso llega a estos pequeños municipios oscenses de la mano de la charanga para mezclar lo que era antiguamente una tradición con las modernidades del momento, una sinergia que perdura con el paso del tiempo y engancha a cientos de personas. Esta marcha a lo largo de la jornada, donde también se reparte comida y bebida gratis, tiene un cierre como todas estas celebraciones en los pueblos, con su continuidad pertinente en horario nocturno y hasta que salga el sol.

Una tradición que ha sido desenterrada después de que desapareciera tras el estallido de la Guerra Civil, algo que comparte con 'La Fiesta de los Zarragones' en Luco de Jiloca, en Teruel. Fue más concretamente en 1984 cuando sucedió y se ha mantenido hasta ahora, siendo uno de los Carnavales más destacados del norte de España, creando uno de los ambientes más singulares y únicos del Pirineo aragonés.