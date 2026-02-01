El PP apela en Calatayud al “cabreo útil” en el voto frente a un Vox que “desconoce” Aragón con su apoyo al trasvase

El Partido Popular convirtió este domingo Calatayud en un escenario de movilización interna y de mensaje político en la recta final de la campaña autonómica. En un mitin de mesa y mantel, dirigido sobre todo a alcaldes, cargos públicos, cuadros y militantes del partido, los populares apelaron al “cabreo útil” como fórmula para concentrar el voto de la derecha y ampliar su victoria frente a un Vox al que acusan de “desconocer Aragón” por su defensa a ultranza del trasvase del Ebro.

El acto estuvo protagonizado por el líder nacional del partido, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente del PP aragonés y candidato a la Presidencia del Gobierno autonómico, Jorge Azcón. El lugar elegido fue el restaurante Valdeherre, que congregó a más 230 comensales que degustaron un menú de canelón de rape y gambas, carrillera de ibérico y tarta de nuez,

La cita reunió a buena parte de la estructura territorial y comarcal del partido en una comida política pensada para apretar el acelerador en la última semana antes de las urnas. El acto arrancó con People Have the Power, toda una declaración de intenciones, y fue marcando un tono cada vez más combativo y con mensajes en clave tanto nacional como autonómica.

Azcón centró su discurso en la importancia de la cita electoral del próximo 8 de febrero y en la necesidad de no caer en la confianza. “Esta última semana va de luchar voto a voto”, avisó, llamando a un esfuerzo final de movilización. Frente a debates que calificó de ajenos a la realidad aragonesa, Azcón dejó claro que su prioridad pasa por “hablar de Calatayud, de su hospital o de las carreteras de la comarca”, y no de “hablar de Groenlandia" o cuestiones “que nada tienen que ver con la vida real de la gente”.

Aragon, iman de inversiones

El líder de los populares aragoneses defendió que Aragón vive un momento “histórico” gracias a la llegada de grandes inversiones. “Hoy hablamos de más de 80.000 millones de euros comprometidos, de tecnología puntera, de datos e inteligencia artificial”, señaló, al recordar la nueva inversión de 1.000 millones que hará la tecnológica estadounidense Diamond Foundry en Zaragoza, avanzada este domingo por este diario. Destacó que se trata del mayor proyecto prevista en la industria de los chips en España y que se desarrollará en la comunidad. Un relato que, a su juicio, está cambiando la percepción exterior de Aragón. “Desde toda España nos miran con admiración”, subrayó.

Azcón vinculó ese flujo inversor a la creación de empleo y a la lucha contra la despoblación. “Vamos a ser la primera comunidad de España con pleno empleo”, aseguró, defendiendo que la prosperidad actúa como una “mancha de aceite” que se extiende por el territorio. “Todos los españoles que quieran venir a trabajar a Aragón van a tener un puesto asegurado”, afirmó, reivindicando un proyecto de gobierno “serio, con experiencia y que entiende el momento que vive la comunidad”.

Uno de los momentos más aplaudidos llegó cuando abordó el debate del trasvase del Ebro. “Hablar del trasvase desde Aragón es tener un profundo desconocimiento de esta tierra”, afirmó, apelando a la defensa del agua como recurso esencial para la agricultura y el desarrollo. “El agua es vida y el 8 de febrero vamos a votar también a favor del agua en Aragón”, remarcó, situando esta cuestión como una de las principales líneas de choque con Vox, cuyos líderes aseguran que sobra agua en la comunidad autónoma.

"Sanchez quiere un Vox fuerte"

El debate sobre el trasvase no apareció, sin embargo, en el discurso de media hora que pronunció Alberto Núñez Feijóo, quien se centró más en la política nacional y sus críticas al Gobierno. Eso sí hizo hincapié en la utilidad del voto y la necesidad de un gobierno fuerte para Aragón.

Por ello, advirtió de que el verdadero objetivo del PSOE de Pedro Sánchez en estas elecciones es que salga "un Vox fuerte y un presidente de Aragón débil”. A Aragón le conviene unir el voto, no dividirlo”, apuntó.

El líder popular insistió en que las inversiones captadas por el Ejecutivo autonómico “van a cambiar la historia de Aragón” y puso a Azcón como ejemplo de gestión basada en “hechos concretos”. Frente a ello, cargó contra el Gobierno de PSOE y su modelo de financiación autonómica, que calificó de “pensado para contentar a los independentistas”, en referencia al pacto con ERC en esta materia. “Quien manda a Aragón a la cola no merece encabezar su futuro”, afirmó.

Feijóo apeló de forma directa a no dar ningún voto por ganado y a aprovechar el “enfado y la frustración” del electorado para traducirlo en un respaldo masivo al PP. “El voto que menos conviene a Pedro Sánchez es el voto al Partido Popular”, sostuvo, animando a los asistentes a actuar como “portavoces de todos los españoles” desde Aragón.

Antes, el mitin había contado con las intervenciones del alcalde de Calatayud, José Manuel Aranda, que adelantó la llegada de nuevas inversiones vinculadas a un futuro centro de datos gracias a la subestación de Terrer. También intervino Ramón Celma, presidente de los populares en Zaragoza, que reivindicó el papel del PP como “los verdaderos progresistas” y llamó abiertamente al “cabreo útil” como sinónimo de votar a Azcón “con hechos y realidades”.