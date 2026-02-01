Podemos reclama la aplicación integral de la ley de vivienda y carga contra la 'ibización' del Pirineo

La candidata de Podemos Alianza Verde a la Presidencia del Gobierno de Aragón en las elecciones del 8F, María Goikoechea, ha expuesto este domingo en Jaca las principales líneas de su programa en materia de vivienda, que pasan por aplicar de forma integral la ley de vivienda y prohibir los alojamientos de uso turístico, además de apostar por los alquileres asequibles y de carácter público para la gente que vive en el territorio.

Acompañada del coordinador federal de Alianza Verde, Juantxo López de Uralde, Goikoechea se ha desplazado este domingo a Jaca, localidad altoaragonesa que presenta serias dificultades para acceder a una vivienda.

"Vemos cómo este modelo de turismo lo que ha fomentado es esos alquileres de temporada lo que dificulta enormemente que la gente que vive y que trabaja aquí durante todo el año pueda acceder a la vivienda", ha lamentado la líder de Podemos Alianza Verde, que también ha estado acompañada del candidato por Huesca, José Ángel Pérez Marcuello, el número 2 de la lista por Zaragoza, Ricard Mitjana, y la exdiputada Marta de Santos, entre otros.

Por su parte, el coordinador federal de Alianza Verde, Juantxo López de Uralde, se ha sumado a la defensa del Pirineo aragonés frente a las "amenazas de destrucción" que considera representan proyectos como el teleférico por Canal Roya y ha instado a retomar y acelerar la declaración del Parque Natural de Anayet Partacua, además de "apostar por aquello que realmente la gente del Pirineo necesita, que es soluciones de vivienda".

Podemos ha criticado además la dirección que está tomando el llamado Plan Pirineos, una estrategia impulsada por el Gobierno de Aragón que, "lejos de resolver los problemas estructurales de la Jacetania, profundiza en un modelo insostenible basado en la especulación urbanística y la dependencia exclusiva del esquí".

Desde la formación señalan que las verdaderas prioridades para asegurar el futuro de Jaca y la comarca pasan por garantizar el acceso a la vivienda y la diversificación de la economía.

"La Jacetania ya está llena en época de esquí; lo que necesitamos es adaptar nuestra economía al futuro para que las mayorías sociales puedan desarrollar aquí su proyecto de vida todo el año, no solo durante la temporada turística", ha señalado María Goikoechea.

Podemos Alianza Verde critica que los fondos Next Generation, sobre los que acusa al PP de haberlos intentado "bloquear en Europa" durante la pandemia, no se estén destinando a su fin original: la modernización y sostenibilidad. En su lugar, la formación morada lamenta que se están derivando a la unión de estaciones (Astún-Candanchú y Cerler) y a la innivación artificial.

"Mientras se inyectan millones en nieve artificial, nuestros servicios públicos se desangran", lamenta Jose Ángel Pérez Marcuello, número uno de la lista por Huesca en las listas de la formación morada.

Critican el "pelotazo urbanístico"

Podemos exige que la inversión se redirija a necesidades urgentes como la mejora del Hospital de Jaca, la implementación de una UVI móvil medicalizada las 24 horas del día, la mejora de los centros educativos y las infraestructuras de comunicación. Uno de los puntos más críticos de la denuncia se centra en la vivienda. La formación califica de "cortina de humo" el anuncio de 500 viviendas asequibles repartidas en 43 municipios.

"Lo que esconden esos titulares es un auténtico pelotazo urbanístico en la alta montaña", aseguran. Según los datos señalados por la formación, los planes de expansión urbanística contemplan cifras desproporcionadas: unas 800 viviendas en Astún, 550 en Formigal y hasta 2.200 en Cerler. "Estos proyectos incumplen los principios básicos de sostenibilidad y adaptación al cambio climático e impulsan viviendas inaccesibles para la mayoría, condenándonos a una mayor dependencia de un sector, el de la nieve, cada vez más vulnerable", explican.

Como alternativa, Podemos propone suspender la concesión de nuevas licencias de Viviendas de Uso Turístico (VUT) en municipios saturados, limitar el precio del alquiler en las zonas más tensionadas y construir vivienda pública de alquiler para evitar que los familias y los jóvenes sean expulsados del territorio por la presión turística.

Finalmente, Podemos ha querido resaltar su posición como única fuerza política, junto a la sociedad civil organizada, que se opone frontalmente a este modelo. Critican que PP, PSOE y PAR han apostado por "dar el dinero a los de siempre", mientras que, desde el Gobierno central, incluido Sumar, "observan en silencio este despropósito".

Noticias relacionadas

"Es urgente frenar este modelo de negocio que expulsa a los vecinos y apostar por un Pirineo vivo, con servicios públicos fuertes y una economía diversificada que no dependa de si nieva o no", ha concluido María Goikoechea.