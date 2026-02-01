Más red, biometano e hidrógeno, las claves del futuro energético en Aragón

En los últimos años, Aragón se ha consolidado como uno de los grandes referentes españoles en el proceso hacia la transición energética. No es solo una cuestión de recursos eólicos o solares: hay tejido empresarial, centros tecnológicos, plantas de biometano y una ambición clara de seguir liderando.

Basta con ver los datos en los últimos años para darse cuenta de estos significativos avances. En 2024, alrededor del 89% de la electricidad generada en Aragón fue de origen renovable, un porcentaje muy por encima de la media nacional. Ese liderazgo abre un gran abanico de oportunidades y también un debate imprescindible sobre cómo convertir la potencia renovable en demanda, industria y valor añadido. Sin embargo, agentes del sector avisan: sin más desarrollo de la red eléctrica, más demanda industrial y agilidad administrativa, la comunidad no podrá rentabilizar su liderazgo

Por todo ello, EL PERIÓDICO DE ARAGÓN organizó el pasado miércoles 28 de enero en su sede un desayuno-coloquio informativo en el que participaron representantes de diferentes empresas referentes en el sector energético y de la Administración autonómica, que compartieron sus puntos de vista sobre la situación actual del sector y sobre los retos y oportunidades en la comunidad tanto en el presente como en el futuro a corto plazo.

En el coloquio, moderado por la periodista Alicia Revuelta, participaron la directora general de Energía y Minas del Gobierno de Aragón, Yolanda Vallés; el presidente del Clúster de Energía de Aragón (Clenar), Pedro Machín; el delegado regional de Redeia en Aragón y La Rioja, José Ignacio Lallana; y el director de Zona Norte de Redexis, Fernando Salvador.

La primera en intervenir para hacer una radiografía de la situación actual fue Yolanda Vallés. La directora general de Energía y Minas del Gobierno de Aragón destacó la paralización en la que se encuentran en este momento muchos de los proyectos de energías renovables a nivel nacional. «Estamos en una situación de impás o de incertidumbre, por la falta de tramitación o por la falta de decisión o de toma de decisiones por parte del propio Gobierno central».

A pesar de ello, Vallés señaló que en nuestra comunidad la situación es muy distinta a la del resto del país. «Aragón se encuentra en un momento dulce. Tiene una capacidad de generación importante y la hemos incrementado en el último año casi 1,4 gigavatios».

Además, haciendo alusión a los proyectos de biometano y otros similares, añadió que a menudo la planificación va muy lenta porque «dependemos en muchos casos de la respuesta social. A veces los propios municipios se ven influenciados por los ciudadanos y, por tanto, en la tramitación existen proyectos que van mucho más lentos y, sobre todo, falta un criterio unánime a nivel nacional en el ámbito ambiental de cómo tramitar ese tipo de proyectos».

El equilibrio entre demanda y generación

Por su parte, José Ignacio Lallana, delegado regional de Redeia en Aragón y La Rioja, coincidió con Vallés y destacó que «venimos de unos años en los cuales ha habido un incremento muy importante en el parque de generación de energía, en la eólica y en la fotovoltaica». Sin embargo, precisó que este incremento «no ha venido acompasado por un crecimiento que de alguna forma equilibre generación y demanda».

Pese a ello, Lallana avanzó que en 2025 la demanda neta en Aragón aumentó en torno al 7%, -a falta de los datos oficiales que se publicarán en febrero o marzo-, una cifra por encima de la nacional, que se situaría en un 2,5%, lo que resulta muy positivo. Y subrayó que desde Red Eléctrica trabajan en la propuesta de planificación energética 2026-2030 que «va a estar vinculada al desarrollo de demanda, precisamente porque lo que necesitamos es que tengamos un crecimiento del sistema eléctrico equilibrado».

Desde el punto de vista del Clúster de Energía de Aragón, Pedro Machín, incidió en la importancia de hacer frente a este desacompasamiento. «La esperanza que hay ahora mismo es desarrollar almacenamiento, que es cierto que cada vez, gracias a la bajada de precios de las baterías, parece que está más cerca de poder implementarse. Y el siguiente paso es el consumo, hay que aumentar el consumo».

En este sentido, destacó que Aragón tiene un buen «mix energético» de presente y futuro, con energía eólica, fotovoltaica, hidroeléctrica y gas. Una «red robusta» que permite que la comunidad tenga capacidad para generar la suficiente energía. «Evidentemente hay que hacer cambios, reformas y nuevos desarrollos, pero estamos en un momento inicial muy bueno», añadió Machín.

En ese mix energético, además de las renovables, juega también un papel destacado el gas. En esta línea, Fernando Salvador, director de Zona Norte de Redexis, señaló el crecimiento en los últimos años de este tipo de generación de energía ya que la red de distribución y transporte en el país es de 12.132 kilómetros de los que 2.700 kilómetros están en Aragón. De hecho, en nuestra comunidad el gas llega a 276 municipios y núcleos de población con 360.000 usuarios, con 5.500 nuevos clientes en este último año. Además , solo en los últimos diez años Redexis ha invertido 155 millones de euros en Aragón y más de 1.500 millones desde 2010 en toda Epaña. A día de hoy, la empresa genera 650 empleos, entre directos e indirectos, en la comunidad.

Con todo ello, Fernando Salvador destacó que «el año pasado la demanda del gas natural creció un 7%, sobre todo a partir del apagón. Damos gas al cliente doméstico, también al sector terciario y a todas las industrias. Por lo tanto, el gas es algo que hay que tener en cuenta». Además, avanzó que ya hay centros de datos interesados en el gas. «Tenemos centros de datos que nos están llamando para preguntar cómo se puede completar la red. Desde luego, necesitan electricidad, pero también gas».

Biometano e hidrógeno verde como motor energético

Y más allá del gas natural, Salvador hizo hincapié en la generación de energía a través del biometano, que ha aumentado considerablemente en nuestra comunidad. Actualmente, tal y como explicó el representante de Redexis, la compañía tiene en proyecto tres plantas de biometano declaradas de interés autonómico: en Fraga, Alcañiz y Cella.

Sin embargo, desde Redexis, esperan mayor agilidad administrativa para poder comenzar con la construcción de estos proyectos. «Se presentaron hace más de dos años y todavía nos están pidiendo informes. Va muy lento. Pero en cuanto nos den autorizaciones administrativas, nosotros podemos pasar a construir. Yo creo que en el año 2027 empezaremos a trabajar», resaltó Salvador.

Además, el mismo día que tenía lugar el coloquio, el Gobierno de Aragón anunció la declaración de interés autonómico de otros tres proyectos de biometano en Lupiñén, Agón y Bujaraloz, con una inversión de 70,4 millones de euros. Una noticia que corrobora los avances de la comunidad también en materia de gases renovables.

Sin ir más lejos, en España hay censados 163 TWh al año, de los que 17 corresponden a Aragón. «Es el 10,8% de la energía de toda la comunidad. Por tanto, va a ser muy importante. La transición energética en España no puede estar completa sin el gas verde», concluyó el director de Zona Norte de Redexis.

Por su parte, Yolanda Vallés puso sobre la mesa otra alternativa renovable compatible con esta. «El hidrógeno en estos momentos está constituyendo un vector de combustible de futuro muy importante desde el punto de vista de la inversión», subrayó. Y añadió que «en Aragón tiene muy buena perspectiva, existen grandes proyectos, proyectos muy consolidados que cuentan con financiación, que ya tienen tramitación en muchos casos incluso de declaración de impacto ambiental y lo que necesitan para poder empezar a hacer las inversiones es, fundamentalmente, tener la garantía de plazos del hidroducto», una decisión que, de nuevo, como incidió Vallés, está en manos del Gobierno central.

Planificación 2026-2030

Otro de los temas a tratar durante el desayuno fue la planificación de Red Eléctrica 2026-2030. José Ignacio Lallana la describía como «una planificación muy potente a nivel nacional, de 13.000 millones de euros, con mucho desarrollo de infraestructuras y con una fuerte inversión en Aragón».

Además, explicó que una de las inversiones más importantes es «el semi anillo norte, un nuevo eje de 400 kilovoltios que va a venir desde el entorno de Ejea de los Caballeros, Magallón hasta Zaragoza, y va a llegar hasta Escatrón y Fuendetodos. Es decir, al final lo que hacemos es reforzar todo el entorno de Zaragoza y su cinturón metropolitano, así como algunos entornos de Teruel y Huesca», desgranó el responsable de Redeia.

Respecto a este plan, desde la Administración, Yolanda Vallés detalló que no es el mejor para las necesidades de Aragón: «Aspirábamos a más, esperábamos que fuera el punto de partida y Aragón aspiraba a mayor capacidad de consumo y a ver crecer su propuesta tecnológica en este corredor del Valle del Ebro». Sin embargo, puntualizó que «desde el Gobierno de Aragón hicimos un trabajo de solicitudes respecto a determinados proyectos que eran de consumo eléctrico intensivo, y podríamos decir que tuvimos el mejor resultado de todas las comunidades autónomas, pero el trabajo lo llevábamos realizado con proyectos importantes y bastante sólidos». Además, desde el Gobierno de Aragón no creen que la inversión en la red sea la suficiente. «Nosotros consideramos que no solamente hay consumo eléctrico intensivo, queremos crecer como actividad industrial para pequeño consumo y solo se dio respuesta a una de las ocho solicitudes. Hemos vuelto a plantear diez nuevas e incluso hemos pedido posiciones de distribución en los nuevos nudos que se realizan alrededor de Zaragoza, para que podamos crecer en red de distribución y, por tanto, industrialmente, extendiendo Zaragoza como una mancha de aceite al resto del territorio y fundamentalmente a lo que es el corredor del Valle del Ebro, sin olvidarnos de Teruel y de Huesca», señaló Vallés.

Además, aprovechó para recordar «que llevamos 20 meses esperando que se resuelva el concurso de los nudos eléctricos y seguimos sin saber cuál va a ser el futuro de los mismos».

Tras la intervención de la directora general de Energía y Minas, José Ignacio Lallana destacó la labor del Gobierno de Aragón del que dijo «está muy implicado a la hora del desarrollo de las infraestructuras» porque «consideran y lo han visto de una forma muy clara que, al final, el desarrollo de la red supone un desarrollo territorial».

Concursos e inversiones

Los concursos es uno de los temas que siguen pendientes, ya que es uno de los pasos prioritarios para seguir adelante con varios proyectos e inversiones. Desde Redeia, Lallana insistió en que no son competencia de Red Eléctrica sino que son una competencia ministerial y «nosotros ahí no podemos decir nada, ni cuándo, ni cómo, ni por qué sí, ni por qué no».

Por otro lado, haciendo referencia al plan de la red de transporte, el delegado regional de Redeia en Aragón y La Rioja señaló que también es un tema ministerial, pero explicó que la planificación está muy avanzada y a falta de los últimos pasos: uno de carácter ambiental, evaluación de planes y programas; y otro de carácter técnico, que es analizar las alegaciones en función de lo que se considere en el ministerio.

«Consideramos que si son unos trámites normales y no hay ninguna cosa significativa, después del verano, en el último trimestre, podría estar en condiciones de ser aprobada. Pero depende del ministerio», incidió Lallana.

Respuesta social y trabas administrativas

Por otro lado, desde las empresas pusieron sobre la mesa que existen ciertas trabas y rechazos en la tramitación de proyectos debido a la lentitud administrativa o a la respuesta social que generan algunas iniciativas. Pedro Machín, presidente del Clúster de Energía de Aragón, destacó que «hay proyectos que se pueden demorar en el tiempo años y tramitaciones ambientales que luego también es difícil saber muy bien qué es lo que tienes que hacer. Hacemos estudios de avifauna, patrimonio, arqueología y, finalmente, muchas veces sientes que ni siquiera se han tenido en cuenta», aseguró.

Y continúo afirmando que «si queremos competir con China, Estados Unidos y otros países a nivel global, no podemos estar cuatro años desarrollando un proyecto. Hay que hacerlo muchísimo más rápido».

Fernando Salvador coincidió con Machín y aseguró que solo de plantas de biometano hay casi 200 proyectos en tramitación en toda España, unos 50 en Aragón. Pese a ello, afirmó que se está avanzando en esta materia ya que en 2025 se tramitaron hasta 6 proyectos de biometano llegando hasta las 21 plantas en todo el país.

Por su parte, José Ignacio Lallana admitió que hay cierta complejidad en algunos proyectos que se presentan también desde Red Eléctrica. «Aún así, desarrollamos, tramitamos y construimos. Por nuestra parte, todavía no se ha tenido que retrasar la conexión o la puesta en servicio a nadie porque nosotros no hayamos terminado la infraestructura».

Para ejemplificarlo, avanzó que la ampliación de la subestación de Espartal, una infraestructura clave para atender el incremento de demanda de grandes consumidores en El Burgo de Ebro, quedó finalizada el pasado año, así como el aumento de capacidad de las líneas eléctricas Montetorrero-Espartal 220 kV y Escatrón-Espartal 220 kV. En cuanto a la subestación Calatorao 220 kV, se estima que los trabajos estén finalizados en el primer semestre de 2026, antes de que los centros de datos asociados a este punto de consumo empiecen siquiera a construirse».

El Gobierno de Aragón incidió también en la complejidad y en los distintos tipos de proyectos con los que se encuentra la Administración, de los que van aprendiendo con el tiempo. Yolanda Vallés señaló que en el caso del impacto ambiental, «también hay que tener en cuenta que la propia Administración tiene la obligación de hacer cumplir la legislación y normativa ambiental y fijar las limitaciones, tiene doble misisión dar respuesta a las solicitudes de inversión y dar respuesta a los ciudadanos protegiendo el medio ambiente».

Para agilizar estos trámites, «tenemos comisiones de seguimiento ambiental, que son una herramienta que consideramos muy importante desde la propia Administración. Incluso las hemos dotado de mayor personal al objeto de que puedan seguir qué daños puedan producir o no los parques en el ámbito donde están establecidos», añadió Vallés.

Y, sobre la contestación social que despiertan algunos proyectos, Vallés explicó que «sobre todo, yo siempre digo a las empresas que antes de lanzar cualquier proyecto, expliquen en qué consiste allí donde lo van a hacer, que los ciudadanos lo sepan y que no se enteren luego por redes sociales, donde corren muchos bulos».

Transición energética, en busca del ahorro

Más allá de las grandes industrias o empresas, el modelo energético del futuro pasa también por los hogares. Desde la movilidad a la climatización, los ciudadanos también tenemos mucho que decir y que aportar en la transición energética.

Por ello, el año pasado el Gobierno de Aragón junto a empresas como Redexis lanzó un plan de renovación de calderas en Aragón para cambiar las de gasoil por otras de gas natural. Cabe recordar que actualmente todavía existen unas 40.000 calderas de gasoil en viviendas de toda la comunidad, por ello, Fernando Salvador destacó que con el paso al gas natural se ahorraría en torno al 34-38 %. Aún así, «nosotros empujamos para comercializar este tipo de calderas, pero estos últimos años se han hecho pocas. Creo que con el Gobierno de Aragón tenemos que seguir avanzando en la colaboración».

En este sentido, Vallés se mostró de acuerdo con Salvador y añadió que «desde el Gobierno de Aragón consideramos fundamental que se produzcan estas plantas de biometano porque queremos que en nuestra red de gas también exista un porcentaje de biometano importante que nos permita ayudar a los ciudadanos a descarbonizar sus propios hogares».

Al hilo del ahorro y la descarbonización de las viviendas, Pedro Machín explicó también la iniciativa en la que el Clúster de Energía de Aragón trabaja junto con Bankinter para apoyar a las empresas económicamente en su transición energética a través de los denominados Certificados de Ahorro Energético (CAE).

Pedro Machín explicó que el programa consiste «en adelantar el dinero y facilitar que las empresas puedan tener la parte de capital necesaria para cualquier actuación que suponga un ahorro energético. Desde el clúster estamos empujando porque creemos que es una herramienta que va a tener mucho éxito y que va a ayudar a las industrias en materia de eficiencia». Yolanda Vallés subrayó que los CAE «vienen a sustituir a las subvenciones en materia de eficiencia energética y, evidentemente, son mucho más ágiles».

En la era de la digitalización

Los participantes en el desayuno abordaron también uno de los temas que afecta en la actualidad a prácticamente a todos los sectores, la digitalización e implantación herramientas de inteligencia artificial.

El presidente del Clúster de Energía, Pedro Machín, reflexionó sobre la importancia de la digitalización y la IA ya que ofrecen datos y capacidad de anticiparse en aspectos tan variables como las condiciones meteorológicas. «Hay proyectos de transporte de energía en los cuales conociendo la temperatura, viento, humedad, se puede optimizar el uso de las redes y anticipar la producción o evitar posibles errores», explicó.

José Ignacio Lallana coincidió con Machín y añadió que estas nuevas tecnologías permiten «hacer mantenimientos predictivos, hacer un análisis más exhaustivo de los datos que recibes, y eso permite saber dónde tienes que actuar». En cuanto a la inteligencia artificial, destacó que al final lo que hay detrás «son algoritmos y métodos de cálculo que nosotros llevamos utilizando desde hace muchos años».

Otro de los avances que aporta la digitalización es la facilidad para realizar los trámites. Fernando Salvador explicó que antes tenía que ir «un técnico nuestro al ayuntamiento para pedir una licencia, ahora se tramita todo online». Unos avances que también han permitido una mayor agilidad por parte de la Administración. Yolanda Vallés añadió que «sólo en lo que es nuestra dirección general, lo que vamos a intentar es coordinar todos los distintos programas que teníamos de gestión de expedientes e introducir aspectos como la búsqueda de documentación en boletines automáticamente. Aprietas un botón y ya sabes dónde está».

Una situación ideal

A modo de conclusión, todos los ponentes coincidieron en destacar el buen momento que atraviesa Aragón a nivel energético pese a la coyuntura global. Por ello, desde la Administración autonómica, Yolanda Vallés volvió a hablar de «momento dulce» y recordó, por dar solo algunas cifras, que actualmente hay 51 plantas biometano en tramitación en Aragón y en el sector eólico 6 gigavatios con operación administrativa.

José Ignacio Lallana, por su parte, se centró en destacar que «el proceso de transición energética y de descarbonización de la economía lo tenemos integrado ya todos como sociedad» y ese es un avance crucial.

Mientras, Fernando Salvador volvió a incidir en la importancia del gas verde en el mix energético del futuro y afirmó que «a diferencia de otras soluciones eléctricas, que supondrían 20.000 euros de inversión por cada ciudadano, con el gas verde no hay que hacer nada. No supone ningún coste adicional para los usuarios».

Pedro Machín coincidió en la importancia del gas para descarbonizar la industria y destacó que «hoy Aragón está en una situación privilegiada o de competitividad respecto a otras regiones que no han hecho sus deberes». Sin embargo, para no perder esa posición y aprovechando que estamos en periodo de elecciones, Machín hizo un llamamiento a todos los partidos políticos «a que sean conscientes de ello y a que los debates sean siempre constructivos».