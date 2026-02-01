El riesgo de aludes obliga a cortar dos carreteras en el Pirineo aragonés

La borrasca Kristin sigue causando afecciones en las carreteras aragonesas, sobre todo en las más próximas al Pirineo, ya que las precipitaciones de las últimas horas y la acumulación de nieve ha elevado el riesgo de aludes en dos de estas vías autonómicas en las que la peligrosidad ha obligado a aplicar el cierre temporal al tráfico de las mismas.

El Gobierno de Aragón ha alertado este domingo que desde ayer sábado a las 20.00 horas y hasta nuevo aviso, se procedía al corte de la carretera A-139. Concretamente afecta a siete kilómetros de esta vía, entre los puntos kilométricos 65 y 72. Precisamente por este motivo, el riesgo de que se produzcan avalanchas, ya que el manto de nieve es muy inestable y puede afectar a los usuarios que transiten por ella.

Lo mismo sucede con la carretera A-2602, a la altura del Balneario de Panticosa, que afecta a 5,5 kilómetros de esta vía autonómica y que permanece cortada al tráfico desde ayer sábado a las 20.00 horas. No se restablecerá la circulación hasta nuevo aviso y cuando los servicios de emergencias y conservación de carreteras así lo autoricen. En este caso, pertenece al término municipal de Panticosa.

Las autoridades están siguiendo la evolución del temporal, que está dejando acumulaciones de nieve muy importantes en cotas altas de Aragón. Y siempre recomiendan a los conductores, especialmente durante el fin de semana al aumentar los desplazamientos, que se extreme la precaución para circular por todas las carreteras y evitar aproximarse a las vías que permanecen cortadas para minimizar las afecciones en el entorno.