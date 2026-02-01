Tensión en un mitin del PSOE Aragón: expulsan a una asistente por insultos a Pedro Sánchez
El presidente apenas se ha inmutado y ha seguido con su discurso apelando a que, frente al odio, "hay que responder con derechos"
Tensión en el ecuador del mitin del PSOE en Teruel. Justo cuando el presidente del Gobierno de España y secretario general, Pedro Sánchez, tomaba la palabra, una mujer que estaba sentada entre el público ha gritado "hijo de puta", elevando por momentos la tensión del encuentro y provocando la reacción del resto del auditorio, que ha reaccionado con aplausos y vítores a Sánchez.
El presidente apenas se ha inmutado y ha seguido con su discurso afirmando que frente a quienes insultan y transmiten odio, "hay que responder con más derechos".
La mujer que ha proferido los gritos ha sido expulsada del mitin por los equipos de seguridad del presidente del Gobierno y se ha continuado entre aplausos, con los simpatizantes en pie, aplaudiendo y apoyando al presidente del Gobierno.
El presidente se ha trasladado hasta Teruel para apoyar a Pilar Alegría en la carrera por la presidencia del Gobierno de Aragón en un 'superdomingo' en el que Alberto Núñez Feijóo y Yolanda Díaz también se han trasladado hasta el territorio para apoyar a sus candidatos. El conservador está este domingo en Calatayud, mientras que la líder de Sumar ha optado por pedir el voto desde Huesca.
