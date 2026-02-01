Yolanda Díaz desembarca en Huesca para pedir el voto para Marta Abengochea en Aragón: "Azcón vota con el PP que impide revalorizar las pensiones"

El himno de la resistencia contra el fascismo de los partisanos italianos, el Bella Ciao, ha sido el encargado de dar la bienvenida a la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, al mitin central de la coalición IU-Movimiento Sumar en Huesca de cara a las elecciones autonómicas del próximo 8 de febrero. La gallega ha acompañado a Marta Abengochea, candidata a la Presidencia, y Vicente Guerrero, número uno por la provincia oscense, en un acto en el que ha repetido, como ya hiciese este sábado en Zaragoza, la también ministra Sira Rego.

Con un mensaje en tono reivindicativo y nacional, extrapolándolo al territorio, Díaz ha subrayado todos los logros desde su llegada al Ministerio de Trabajo. Lo ha hecho ante unas 150 personas en el antiguo Matadero de la capital oscense, que no se ha terminado de llenar, y advirtiendo a los presentes de que "Azcón es de ese PP que ha impedido revalorizar las pensiones". "Pero no os preocupéis, lo vamos a arreglar", ha afirmado, en un mensaje similar al lanzado por el presidente, Pedro Sánchez, en su intervención en Teruel junto a Pilar Alegría.

En ese sentido, Díaz ha reconocido "diferencias" con el PSOE y ha asegurado que Sánchez presumiría en Teruel "de políticas que ha impulsado Sumar". Ha destacado especialmente el dulce momento de la ocupación, con más de 22 millones de trabajadores y una tasa de paro inferior al 10%, así como de la regularización de más de medio millón de migrantes y el nuevo incremento del SMI hasta los 1.221 euros. "Y más importante, los empresarios no van a poder absorver los complementos para compensarlo", ha añadido.

La vivienda, otra de sus "diferencias actuales" con el PSOE de Pedro Sánchez, ha sido otro de los pilares de su intervención, y ha llamado a recuperar esa épica que permitió "ganar" el 23 de julio e "impedir a Feijóo y Abascal" que gobernasen. Una idea que ha lanzado con un mensaje claro, como en el caso de la reforma laboral -"la política laboral no puede decidirla el Ministerio de Economía", ha añadido aquí- o la subida del SMI: "No es cosa mía ni de los ministros de Sumar. Es un triunfo vuestro".

La gallega también ha aludido a la importancia de estar en las instituciones y gobernar, frente a quienes dicen que "no sirve para nada". "Carais, que se lo digan a quienes han visto como subía el salario mínimo o a quienes han pasado de tener contratos basura a contratos indefinidos", ha resumido, en una referencia indirecta a Podemos. En el caso de Aragón, ha sostenido la necesidad de contar con un cercanía entre Huesca y Zaragoza (comparándolo con el caso Ferrol-Coruña) y ha subrayado que conoce "muy bien" a Feijóo, llamando a seguir el ejemplo de Mamdani en Nueva York, donde la vicepresidenta viajará esta semana.

"Azcón ha decidido competir con Vox por ver quien llega más lejos", ha sentenciado la ministra, Sira Rego, otra de las grandes protagonistas en el acto celebrado en Zaragoza y presente en Huesca, una tierra a la que ha evocado continuamente, en especial a luchas como "la paralización de la Canal Roya" que demuestran que "hay alternativa": "Es imprescindible que os movilicéis. Nos presentamos al parlamento no para decorarlo, sino para desbordarlo de luchas y derechos".

"Vamos a conseguir grupo parlamentario"

Por su parte, la candidata de IU-Movimiento Sumar, Marta Abengochea, se ha mostrado confiada en alcanzar los 3 escaños, la horquilla más alta que le dan encuestas como la publicada este domingo por EL PERIÓDICO. "Hemos pasado el ecuador de la campaña y no solo estamos vivas, sino que vamos a conseguir grupo parlamentario", ha aseverado, en referencia al diputado que tienen "muy cerca" en Huesca y que permitiría entrar a Vicente Guerrero, recuperando un asiento que IU no tiene desde 2015.

Abengochea ha insistido con los mensajes que viene lanzando durante toda la campaña, ese "Aragón con derechos frente al salvajismo de derechas". "Al fascismo no se le discute, se le combate", ha sentenciado. En cuanto a sus propuestas, ha exigido aplicar la ley de vivienda estatal, en especial "en zonas tensionadas", como el Pirineo, y ha suscrito la necesidad de contar una educación y sanidad públicas. "Quirón y una escuela del Opus no van a los pueblos remotos porque no hay nicho de mercado. Solo lo público garantiza los derechos del mundo rural", ha proseguido.

Asimismo, ha llamado a la "justicia fiscal" frente a "los más de 300 millones anuales que perdonamos por el Impuesto de Sucesiones, que no pagamos nadie de esta sala", y ha mostrado un rechazo frontal a los macroproyectos que tienen "alfombra roja". "Soñamos con otro Pirineo, con otra Huesca, otra Zaragoza, otro Teruel y otro Aragón", ha concluido, recuperando el mensaje de que "somos clase trabajadora".

Mientras, el candidato oscense, Vicente Guerrero, ha expresado que se ve capaz de conseguir el diputado por Huesca. "Quedan cinco días para rascar hasta el último voto", ha dicho, en un mitin que ha servido además para que Yolanda Díaz diese la "bienvenida" a Laura Vergara al Congreso de los Diputados, donde sustituirá a Jorge Pueyo, candidato el 8F por Chunta Aragonesista.