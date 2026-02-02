Casi 140 plazas para médicos en Aragón sin necesidad de hacer oposición: estos son los hospitales con vacantes

Cubrir las plazas de difícil cobertura en Aragón, tanto en hospitales como en centros de salud, es uno de los objetivos del Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón. Se trata de puestos profesionales ubicados en pueblos o localidades dispersas en los que generar atracción de empleo sanitario es una tarea ardua, con la consecuente dificultad para prestar atencion sanitaria al territorio.

La fórmula elegida para ello pasa por publicar plazas a las que poder acceder sin necesidad de hacer oposición, únicamente mediante méritos. Una vez en el puesto, si el médico acredita tres años en el mismo y permanece en él de manera ininterrumpida, se le adjudicará la plaza de manera automática.

El Salud publicó una primera convocatoria de 46 puestos en hospitales periféricos, que se está resolviendo en estos momentos. Según fuentes de Sanidad, se prevé que esta semana se publique el listado definitivo de aspirantes a ocupar esos puestos.

Por otro lado, recientemente se ha publicado la segunda fase, que comprende 139 plazas (también sin oposición) en hospitales de fuera de Zaragoza para un total de 19 especialidades. Este lunes el BOA ha publicado ya algunas de esas vacantes, que irá notificando progresivamente.

En global, la distribución de las 139 plazas por hospitales es la siguiente:

Hospital de Alcañiz : 23

: 23 Hospital de Barbastro : 32 plazas.

: 32 plazas. Hospital Ernest Lluch de Calatayud : 18 plazas

: 18 plazas Sector Huesca : 21 plazas en el hospital San Jorge; 3 en el Centro de Rehabilitación Psicosocial (CRP) Santo Cristo de los Milagros y otras 3 en el Sagrado Corazón de Jesús.

: 21 plazas en el hospital San Jorge; 3 en el Centro de Rehabilitación Psicosocial (CRP) Santo Cristo de los Milagros y otras 3 en el Sagrado Corazón de Jesús. Sector Teruel: 31 plazas en el hospital Obispo Polanco de Teruel; 4 en el CRP San Juan de Dios de Teruel y otras 4 en el Hospital San José de la misma ciudad.

Por especialidades, las 139 vacantes se dividen en 7 para Anatomía Patológica, 10 para Anestesiología y Reanimación, 2 para Dermatología, 7 en Aparato Digestivo, 4 en Endocrinología, 4 en Geriatría, 4 en Hematología, 4 en Medicina Preventiva, 10 en Microbiología, 3 en Nefrología, 4 en Neumología, 7 en Neurología, 16 en Obstetricia, 13 en Oftalmología, 9 en Otorrinolaringología, 9 en Psicología, 10 en Psiquiatría, 13 en Radiodiagnóstico y 3 en Reumatología.

Noticias relacionadas

Por último, queda una tercera convocatoria para plazas de Medicina de Familia en el medio rural.