Un 'ahorro' de 95 millones de euros: el resultado de las huelgas evitadas por el SAMA en Aragón

El Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA) decidió, en el año 2010, empezar a contabilizar las estadísticas referidas a las huelgas que habían evitado en su mesa de diálogo. En 2025, por ejemplo, se contabilizaron 27 mediaciones presentadas y referidas estrictamente a las huelgas, aunque en los datos internos del SAMA se define el resultado de las mediaciones tanto por huelgas como por otros expedientes de «interés» similares, lo que eleva esos 27 casos a 51. Y, de ellas, más de un 82%, 42, acabaron con acuerdo, y en las nueve restantes no se alcanzó ninguna entente entre las empresas y sus respectivos comités.

En cualquier caso, contando a partir del curso 2011, las estimaciones del SAMA hablan de que ha evitado la pérdida de 11,2 millones de horas laborales gracias a acuerdos que han evitado huelgas que se habían llegado a programar en todo este tiempo. Una cifra que se traduce a 1,4 millones de jornadas laborales y, en términos económicos, supera los 95 millones de euros de ahorro, tanto para los trabajadores (que no cobran cada día que hacen huelga) como para las propias empresas, que no ven mermada su producción esos días.

Entrada al Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA), en Zaragoza. / Laura Trives

De vuelta al pasado 2025, en el conjunto de las mediaciones colectivas llevadas a cabo por el SAMA, más de la mitad (el 50,86%) se resolvieron con éxito, con 59 acuerdos de los 116 expedientes concluidos (se presentaron 134). Los otros 57 se saldaron sin acuerdo. Zaragoza provincia sigue siendo la que más casos concentra, hasta 101 de los 116, con una media muy similar: 51 con acuerdo y 50 sin. En Huesca, de nueve, seis acabaron sin una entente; y en Teruel, de seis, cinco se solventaron con éxito.

En los casos individuales también hubo mayoría, más amplia, de acuerdos. En concreto, un 67,65% del total, 6.122 frente a los 2.927 que acabaron sin entendimiento entre el trabajador y la empresa. En el caso de los despidos, que suponen ocho de cada diez expedientes individuales, en torno a tres de cada cuatro llegaron a buen puerto, el 74,53% (5.692), y el 25,47% todo lo contrario (1.945).