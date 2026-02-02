Alberto Izquierdo (PAR): Sin pelos en la lengua ni miedo a perder, el superviviente del PAR

Tiene el Partido Aragonés esa imagen de formación política clásica que se desmorona cuando Alberto Izquierdo (Gúdar, 1983) abre la boca. Al político turolense, natural de Gúdar, alcalde de su pueblo con solo 19 años, le corre la política y el aragonesismo por las venas.

Directo en sus intervenciones, ácido, certero, irónico y socarrón, habla para le entiendan y el candidato del PAR a la Presidencia del Gobierno de Aragón se hace entender en cualquier escenario y ante cualquier interlocutor. Sean las Cortes de Aragón o un mitin para afiliados. Pero no tiene una tarea fácil. En las elecciones del próximo domingo, su proyecto político se juega la supervivencia. Así lo dicen la mayoría de las encuestas publicadas.

Pero cierto es que eso no es nada nuevo en el PAR, el partido fundado por Hipólito Gómez de las Roces a principios de los 80, que llegó a gobernar Aragón y que sobrevivió a la quema de sus propios dirigentes con una crisis interna en 2021 que a punto estuvo de llevarse por delante la salud de más de uno y colmó el centro político aragonés de escisiones que no han sobrevivido ni siquiera una legislatura.

Izquierdo en un mitin del partido. / JOSEMA MOLINA

El mismo Izquierdo que estuvo en el ojo del huracán del amaño del congreso del PAR que condenó la Justicia para darle la victoria al expresidente del partido, Arturo Aliaga, frente a Elena Allué, fue quien después se puso el partido por montera y logró un diputado in extremis que supo exprimir al máximo con una decena de direcciones generales. Aquí, tanto los suyos como sus contrincantes le reconocen esa "inteligencia y visión política" que a menudo le ayuda a ir un paso por delante de sus adversarios políticos.

Ganadero y agricultor de profesión, defensor a ultranza del sector primario, emprendedor e inconformista, padre de tres hijos, Izquierdo sueña con despertar ese aragonesismo de los 80 y los 90 que se ha ido apagando con los años. No le cuesta reivindicar la Hacienda foral propia, ni la reunión de la Comisión Bilateral Aragón-Estado para cumplir el Estatuto de Autonomía. Incluso ha puesto sobre la mesa coaliciones con Chunta Aragonesista mientras apoyaba a Jorge Azcón en el Gobierno autonómico.

Tampoco le importaría ostentar una consejería en el Pignatelli y cerrar el círculo de todos los presidentes del PAR, que han tenido responsabilidad institucional en Aragón. En una campaña electoral diseñada en clave nacional, Izquierdo lanza sus dardos dialécticos para hacerse escuchar. Lo que está por ver el 8 de febrero es si hay alguien enfrente, todavía escuchando, el mensaje del PAR.