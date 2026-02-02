Aragón participa en Barcelona Wine Wee: 33 bodegas exhiben músculo en una de las ferias vitivinícolas más importantes del mundo

Aragón participa un año más en Barcelona Wine Week, una de las ferias vitivinícolas más importantes del mundo, con la presencia de 33 bodegas aragonesas que acuden con el respaldo del Departamento de Agricultura del Gobierno de Aragón. El certamen reúne este año a más de 26.000 visitantes, 1.350 bodegas y 90 Denominaciones de Origen Protegida, consolidándose como un escaparate internacional de primer nivel para los vinos de calidad, no sólo de España sino a nivel internacional.

La directora general de Innovación y Promoción Agroalimentaria, Amparo Cuéllar, ha destacado la importancia estratégica de este encuentro para la proyección exterior del sector: "Barcelona Wine Week es una oportunidad excepcional para mostrar el talento, la diversidad y la calidad de nuestras bodegas. Aragón está a la altura de las grandes regiones vitivinícolas del mundo y esta feria nos permite demostrarlo ante compradores, distribuidores e importadores de todos los continentes", ha subrayado.

Las bodegas aragonesas se presentan también bajo la marca de promoción agroalimentaria "Aragón, sabor de verdad", presente en todos los stands con presencia de la comunidad. Como novedad respecto a la edición anterior, Aragón incorpora este año la cata dirigida por el Master of Wine aragonés Fernando Mora, titulada "Aragón escondido: Garnachas de Viñadores", una propuesta que busca poner en valor la singularidad, la personalidad y el origen de los vinos elaborados en el territorio.

El espacio aragonés en Barcelona Wine Week cuenta también con una zona de degustación en la que los visitantes pueden catar los vinos de todas las bodegas aragonesas presentes. Este formato abierto permite a los profesionales descubrir la amplitud y diversidad de estilos, variedades y denominaciones del sector vitivinícola aragonés.

Cuéllar ha destacado que "la zona de degustación facilita un contacto directo entre los visitantes y nuestros vinos, permitiendo descubrirlos de una manera transversal y accesible. Es una herramienta clave para apoyar la comercialización y para seguir posicionando Aragón como una tierra de vinos excelentes".

La presencia aragonesa en Barcelona Wine Week forma parte de la estrategia del Departamento de Agricultura para apoyar la internacionalización y el fortalecimiento del sector vitivinícola. En palabras de Cuéllar: "Nuestras bodegas son un motor económico y un embajador perfecto de Aragón. Desde el Gobierno seguimos trabajando para abrir mercado, generar oportunidades y acompañar al sector en su crecimiento".