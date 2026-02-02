El Ayuntamiento de Zaragoza autoriza la venta de la planta de Becton Dickinson a la industria de chips

El Ayuntamiento de Zaragoza ha dado un paso decisivo para la llegada de una de las mayores inversiones industriales anunciadas en la ciudad. El Gobierno municipal ha autorizado este lunes, en una reunión extraordinaria, la transmisión a otra compañía de la finca del polígono Empresarium --y las naves construidas en ella-- que Becton Dickinson compró al consistorio hace cinco años por 3.755.061,97 euros. Este permiso abre la puerta a la implantación de Diamond Foundry (DF), la multinacional estadounidense especializada en la fabricación de un componente clave para la industria de chips, cuyo proyecto de 1.000 millones de euros de inversión fue avanzado este domingo por EL PERIÓDICO DE ARAGÓN.

La autorización permite a Becton Dickinson vender la finca de más 100.000 metros cuadrados donde levantó su fábrica de jeringuillas, un proyecto que llegó a ejecutar el 80% en su primera fase, con una inversión de unos 66 millones de euros, antes de cancelar su implantación en Zaragoza en el verano de 2024.

Las instalaciones ahora huérfanas, de 20.000 metros cuadrados ya construidos, podrán ahora reorientarse hacia una industria de mayor valor añadido. Diamond Foundry prevé poner en marcha en este espacio una planta para el corte y acabado de obleas de diamante sintético, una tecnología de vanguardia destinada a chips de alto rendimiento utilizados en inteligencia artificial, vehículos eléctricos o centros de datos.

Entre 200 y 300 trabajadores

La inversión prevista en la capital aragonesa prevé generar entre 200 y 300 empleos cualificados. Forma parte del gran proyecto que la compañía desarrolla en España con el respaldo financiero del Perte Chip y de la Sociedad Estatal de Transformación Tecnológica (SETT), el brazo inversor del Ministerio para la Transformación Digital. La conocida como SEPI Digital ha inyectado 753 millones en la iniciativa, que movilizará un total de 2.350 millones y que tiene en Extramadura su pilar principal.

La implantación de la tecnológica estadounidense ha contado con el acompañamiento del Gobierno de Aragón y del Ayuntamiento de Zaragoza, que han trabajado de forma coordinada para facilitar su aterrizaje en la ciudad. Además, el Ejecutivo autonómico prevé declarar el proyecto como de interés general (DIGA), una figura que permitirá priorizar y agilizar su tramitación.

Una autorización que habilita la operación

El expediente municipal no menciona expresamente a Diamond Foundry --al tratarse jurídicamente de una autorización para transmitir un activo entre dos empresas--, pero el acuerdo es imprescindible para cerrar la operación.

El suelo fue vendido en su día por el ayuntamiento con condiciones que impedían su transmisión sin permiso previo, una cláusula que ahora se levanta tras la solicitud presentada por Becton Dickinson a mediados de enero.

La autorización se concede con la condición de que la entidad adquirente (DF) se subrogará íntegramente en todas las obligaciones del pliego que rigió la venta del suelo municipal hace casi cinco años. Es decir, quien compra la finca asumirá los mismos compromisos urbanísticos y administrativos que en su día aceptó Becton Dickinson. Por el momento, no ha trascendido el precio de la compraventa, que se formalizará en las próximas semanas.

Impacto positivo para la ciudad

Desde la perspectiva del interés general, el ayuntamiento considera que esta decisión es compatible con los fines del patrimonio municipal de suelo, al evitar la infrautilización prolongada de suelo industrial estratégicamente ubicado y facilitar la implantación de nuevos proyectos empresariales, con el consiguiente impacto positivo en la actividad económica y el empleo.

Becton Dickinson ha acreditado en el expediente el cumplimiento de las obligaciones esenciales asumidas en el contrato, entre ellas el abono íntegro del precio de adjudicación y la promoción directa de la edificación.

La autorización de la transmisión entre las compañías no supone la desaparición de las cargas ni de las condiciones que pesan sobre la finca, ya que la entidad adquirente deberá subrogarse íntegramente en todos los derechos y obligaciones derivados del pliego que rigió la licitación municipal. El acuerdo establece asimismo que, una vez formalizada la transmisión, deberá aportarse al ayuntamiento copia de la escritura pública correspondiente, a efectos de conocimiento de la entidad adquirente y de control del cumplimiento de las condiciones establecidas.

El origen de este activo se remonta a 2021, cuando el Ayuntamiento de Zaragoza sacó a licitación pública un lote único de ocho parcelas municipales en el polígono Empresarium para garantizar la implantación industrial de Becton Dickinson. El procedimiento se resolvió con una única oferta, la de esta multinacional estadounidense, que adquirió el suelo por 3.103.357 euros (3.755.061,97 con IVA), apenas 70 céntimos por encima del precio mínimo fijado por los servicios técnicos municipales tras valorar el mercado inmobiliario industrial.

Una planta lista para volver a la actividad

La finca resultante cuenta con una superficie de 102.421 metros cuadrados, una edificabilidad de 87.058 metros cuadrados y se ubica en el sector 88-1 del PGOU. Sobre ella, Becton Dickinson levantó 20.000 metros cuadrados de instalaciones que hoy se encuentran prácticamente terminadas.

La fallida fábrica de jeringuillas empezó a funcionar en pruebas en 2024 con una plantilla inicial de 35 trabajadores y con la previsión de alcanzar 150 empleos en 2025 y superar el millar en la próxima década. Sin embargo, en agosto de 2024, la compañía anunció la cancelación del proyecto por razones estratégicas, alegando que la producción podía concentrarse de forma más eficiente en otras instalaciones del grupo.

Respecto a las bonificaciones en el impuesto de construcciones y obras (ICIO) que Becton Dickinson tuvo en su día, la compañía ya reintegró al ayuntamiento las cantidades correspondientes tras su desinversión, que eran inferiores a 300.000 euros.