De cambiar el nombre de Zaragoza al voto de los inmigrantes regularizados: los bulos más virales durante la campaña electoral de las elecciones de Aragón

Los bulos en redes sociales ya forman parte del ecosistema electoral previo a la ida a las urnas de la ciudadanía. Las elecciones autonómicas de Aragón del próximo domingo 8 de febrero no se libran de la aparición de mentiras difundidas por cuentas cercanas a un partido u otro que intentan atacar a su rival político y arañar algún voto que les beneficie. La inestabilidad política a nivel nacional también está empañando una campaña aragonesa donde los grandes líderes de los partidos -Pedro Sánchez, Santiago Abascal o Isabel Díaz Ayuso- están teniendo incluso más protagonismo que los propios candidatos.

El primer gran bulo de la campaña electoral hizo su aparición en redes sociales la semana pasada cuando el Gobierno anunció que llegaba a un acuerdo con Unidas Podemos para tramitar un Real Decreto que regularizaba de forma extraordinaria a extranjeros. Una medida a la que podrían acogerse medio millón de personas migrantes.

Los discursos de Abascal y Feijóo

Tras conocer la noticia, las redes sociales comenzaron a carburar y muchas cuentas cercanas a la extrema derecha afirmaban que los migrantes podrían votar en las próximas elecciones generales. A la misma ola también se subieron PP y Vox, que reaccionaron rápidamente a la noticia de la regularización extraordinaria de extranjeros sin papeles. Los dos partidos se pusieron en contra de esta iniciativa de política migratoria, un tema donde siempre habían mostrado posturas diferentes como hace un año y medio cuando los dos partidos pusieron punto final a su acuerdo en el Gobierno de Aragón.

Feijóo cargó contra Pedro Sánchez desde Figueruelas donde acompañó a Jorge Azcón. "Sánchez pretende aumentar el censo en más de dos millones de personas con la ley de nietos y con más de ochocientas mil personas con la regularización de inmigrantes".

Por su parte, Abascal, dentro de su largo tour por Aragón, siguió la misma línea electoral que el líder del PP en Villarluengo. "Como había 500.000 personas que iban a dejar de votar al PSOE y votar a Vox quieren sustituirlas", dijo Abascal dejando caer que la medida se producía para que el PSOE pudiese recuperar algún voto en las próximas elecciones.

Más leña al fuego de la polémica echó Irene Montero este fin de semana en Zaragoza. "Quiero pedirles a las personas migrantes y racializadas que por favor no nos dejen solas con tanto facha y claro que sí, queremos que voten. Hemos conseguido papeles, regularización ya y ahora vamos a por la nacionalidad o a cambiar la ley para que puedan votar", dijo entre vítores en un mitin junto a Ione Belarra y María Goicoechea.

Solo puedes votar con la nacionalidad española

Cabe recordar que el acuerdo entre el Gobierno y Podemos no otorga la nacionalidad española, un requisito indispensable para poder depositar tu voto en la urna. Y es que los extranjeros que se acojan al Real Decreto podrán obtener a medio plazo un permiso de trabajo y residencia. Para que los extranjeros residentes en España puedan adquirir la nacionalidad es haber vivido legalmente en España durante diez años, excepto algunas excepciones: cinco años para refugiados y dos años para países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial o Portugal.

Tal como recoge el artículo 13 de la Constitución y el artículo 2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), el "derecho de sufragio corresponde a los españoles mayores de edad". Solo se permite el voto a los extranjeros con residencia legal en España en las elecciones municipales, pero solo si proceden de países de la Unión Europea o de algunos con un acuerdo de reprocidad con España. Además, tienen que haberse inscrito en el ceso electoral y haber residido en España de manera legal y sin interrupciones durante al menos cinco años anteriores.

Cambiar el nombre de Zaragoza

El otro gran bulo de la campaña electoral de las elecciones autonómicas de Aragón se ha hecho viral a lo largo de este fin de semana. La historia comenzó este pasado fin de semana cuando una cuenta parodia dio una 'exclusiva' afirmando que la candidata de Podemos, María Goicoechea, ha propuesto cambiar el nombre de Zaragoza. La capital aragonesa, según esta información claramente irónica, pasaría a llamarse 'Zaragaza' como "gesto simbólico de solidaridad con el pueblo palestino".

El tuit cogió velocidad de crucero en muy poco tiempo siendo replicado por alguna cuenta cercana a la derecha que le dio todavía más empuje a una propuesta inexistente. "Son tan ridículos que ni siquiera en campaña electoral presentan algo útil para los ciudadanos", se puede leer en uno de los cientos de comentarios contra la candidatura de Podemos a la presidencia de Aragón. Aunque se sobrentiende al venir de una cuenta parodia de Twitter (actual X), la candidata María Goicoechea nunca se ha pronunciado acerca de un posible cambio de nombre de la ciudad de Zaragoza.