Directo | Debate electoral con los ocho candidatos a la presidencia del Gobierno de Aragón en Aragón TV
Los candidatos tratarán cuatro grandes bloques temáticos: economía y empleo, políticas sociales e igualdad, Aragón en España y el Aragón del futuro
Aragón TV emite en directo el segundo debate electoral con los ocho principales candidatos a la presidencia del Gobierno de Aragón. La cadena autonómica, que ya emitió hace una semana el cara a cara entre Jorge Azcón y Pilar Alegría, junta esta noche a los ocho cabezas de lista de las formaciones con representación en las Cortes de Aragón.
Jorge Azcón (PP), Pilar Alegría (PSOE), Alejandro Nolasco (VOX), Jorge Pueyo (CHA), Tomás Guitarte (Aragón-Teruel Existe), María Goicoechea (Podemos-Alianza Verde), Marta Abengochea (IU-Sumar) y Alberto Izquierdo (PAR) son los protagonistas de un debate que tiene una duración de 96 minutos y está moderado por la periodista Ana Laiglesia.
Los candidatos tratarán cuatro grandes bloques temáticos: economía y empleo, políticas sociales e igualdad, Aragón en España y el Aragón del futuro. Todavía quedará un debate electoral antes de las elecciones del próximo domingo 8 de febrero. La cita, organizada por El Periódico de Aragón, será este miércoles a partir de las 10.00 horas en las Cortes de Aragón.
