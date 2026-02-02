Una estación de esquí del Pirineo de Aragón se cuela en el top 6 mundial de mayores espesores de nieve

El continuo azote de borrascas sobre España durante un mes de enero extraordinario y nada habitual ha dejado unas escenas inéditas en mucho tiempo en el Pirineo, con un manto de nieve que no ha parado de acumularse y sumar centímetros semana a semana. Las imágenes, pero sobre todo los números lo acreditan. Las reservas de nieve en la cordillera de Huesca duplica los valores de la media de los últimos 5 años, según los datos de la Conferencia Hidrográfica del Ebro (CHE) que deja a las estaciones de esquí como grandes ganadoras. Y no solo a nivel estatal, sino mundial.

La temporada, que ya comenzó de manera precoz incluso antes del puente de la Constitución, ha reafirmado sus buenas previsiones durante el arranque de 2026 y que continuará, según las previsiones, durante el inicio del mes de febrero. Las cifras están ahí. Este lunes, Formigal presenta un espesor mínimo de 155 cm y máximo de casi 3 metros (290 cm) en las zonas de Tres Hombres, Izas-Sarrios, Anayet o Portalet.

Esa es la fotografía en Formigal, pero que se extiende a lo largo de la cordillera de Huesca. Panticosa presenta un espesor máximo de 280 cm, los mismos que Astún o Candanchú. Cerler, ofrece a los amantes del esquí unos, para nada desdeñables, 225 cm en Ampriu.

El escenario es diametralmente opuesto a hace un año. Formigal presentaba un espesor máximo de 160 cm (1'30 metros menos que este 2 de febrero); Cerler, de 70 cm (155 cm menos); Astún, 130 cm; y Candanchú, 140 cm, según datos recopilados por el portal Infonieve.

Las estaciones del Pirineo de Huesca presentan su mayor espesor de nieve en más de 15 años

Pero no solo eso. Para varias de ellas -Cerler y Astún- es la mejor situación, a estas alturas del año, al menos en más de 15 años; mientras que en Formigal es el segundo mejor registro solo por detrás de la temporada 2012-13, cuando acumulaba 3'10 metros de espesor, al igual que en Candanchú, que aquel año a inicio de febrero presentaba 300 cm.

Top 10 mundial

El calibre de la intensidad de las nevadas que llevan registrándose en el Pirineo durante semanas es tal que Formigal se ha colado en el top 10 mundial en cuanto a cantidad de nieve en una estación de esquí. Solo la estación glaciar suiza Glacier 3000 (481 cm en la cumbre), Niseko (Japón) con sus 380 cm, Happo One (Japón) -310 cm.-, Port Ainé (Lérida) -330 cm- y Boí Taüll (Lérida) -305 cm presentan espesores mayores a la oscense -290 cm-, que empata en ese simbólico sexto puesto con Mount Baker (EEUU).

Los sucesivos temporales, con hasta cinco borrascas de alto impacto golpeando la península en menos de 30 días, han permitido también que Panticosa, Astún y Candanchú entren en este particular ranking, equiparándose a Sierra Nevada (Granada), Espot (Lérida) o Vallter (Girona), por delante de algunas grandes Mecas del esquí como las francesas Alpe d'Huez (270 cm), Oz 3300 (270cm) o Chamonix (260 cm), la andorrana Grandvalira (260 cm) o la estadounidense Mammoth Mountain (239 cm).

Previsión de nevadas hasta el domingo 8 de febrero / @Meteored

El escenario no parece que vaya a cambiar a corto plazo. Las previsiones del modelo de predicción europeo anticipan esta semana nevadas continuas hasta el domingo, permitiendo, junto a las temperaturas frías que se esperan, que el manto blanco continúe ganando algún centímetro más o, cuanto menos, mantenga el nivel actual.