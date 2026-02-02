"Un impresentable", los repetidos "cartelitos" y los otros choques del debate electoral

Quince días de campaña para ocho candidatos con tres debates electorales parece más un problema de matemáticas que una carrera a la Presidencia del Gobierno de Aragón. Pero entre tanto número, entre tanta cifra, también hay momentos para el relato, la literatura y el enfrentamiento dialéctico que es lo que hace a uno mantenerse frente a la televisión para ver si le cuentan alguna propuesta nueva -no hubo suerte- y conocer cuánto y cómo se juegan los escaños los partidos. El debate de esta noche, organizado por Aragón TV, fue más transparente que el de RTVE y dejó ver por dónde van a ir los partidos en esta última semana para las elecciones de Aragón de este 8F.

El minuto inicial vendió bondades del PP y críticas al peso de la izquierda. En ese segundo grupo se incluye ya Vox, que ve enemigos en los otros siete partidos y al que juntar el bipartidismo en uno le sirve para crecer en las encuestas de todos los medios de comunicación. Un único minuto, con el del cierre, para darse un respiro. No costó tanto como en la anterior ocasión que el rifirrafe llegase a todos los escenarios, en cuatro bloques muy difuminados y que sirvieron para encontrarse cosquillas y puntos débiles unos a otros.

Entre "bulos" y "mentiras" empezaron Jorge Azcón y Pilar Alegría para recordarse sus pasados y destacar sus presentes. Tan claro tiene el popular lo de "una cosa y la contraria" que ve al PSOE capaz de aprobar un trasvase del Ebro "si lo pide el independentismo catalán". La mala hemeroteca, "el aplauso de Azcón" que recordó Alegría. En ese bloque económico rechazaron todos los partidos Mercosur y no quisieron ver al sector primario como "moneda de cambio" para la financiación del sector armamentístico. Ahí Alberto Izquierdo, del PAR, que siempre gana en los debates, aprovechó su condición de hombre de campo: "No saben lo que es una ayuda agroambiental, por eso queremos estar para que el agricultor no tiemble cada vez que le llegue una carta del Gobierno de Aragón".

"Los cartelitos" que no soporta Marta Abengochea (IU) salieron a la palestra. Pidió perdón Jorge Pueyo (CHA) a la candidata izquierdista por rebatir, titular mediante, el mantra de las 86 viviendas del PP. "Hicieron un hotel de lujo", aprovechó Azcón para atacar a CHA, y Pueyo dijo que "no había otra opción" para recuperar esa zona de Canfranc. "Mide más una habitación de esas que no me puedo permitir que algunos pisos de vivienda pública", ironizó Izquierdo. En los carteles se coló el sueldo de Pueyo, enseñado por Azcón, pero el aragonesista advirtió que esa información ya había sido "rectificada" por los digitales que se habían hecho eco.

"Libros ha escrito mucho, pero de autónomos sabe poco", insistió Izquierdo contra Alejandro Nolasco, que sí se siente capacitado para hablar de los profesionales por cuenta propia por su vida antes de la política. Aprovechó el ultraderechista en el bloque social para criticar "la perspectiva de género" en políticas y en ese impulso al ciclismo. Justificó Goicoechea, bromeó Nolasco: "Vaya ahora a Teruel a ver cuánta gente va en bicicleta en el mes de enero". Las acusaciones del ultraderechista, de Azcón, de Pueyo o de Izquierdo cansaron a la coordinadora de IU, que pidió "bajar la testosterona de la sala" cuando acababa el segundo cuarto, que también cargó contra las cifras de empleo de Azcón: "Va a haber más nuevos trabajos que gente viviendo en la comunidad".

Madrid, financiación y un hipotético pacto

Se quejó Jorge Pueyo de que el Congreso de los Diputados ve "simpáticos" a los aragoneses cuando no se quejan. "Siempre voté a favor de Aragón, he tenido presiones y amenazas", dijo el aragonesista, al que el otro aragonesista, desde el centro, Izquierdo, le recriminó "añorar Madrid, al ver lo que gana".

De autonomías no quiere saber nada el candidato a la presidencia de una, Alejandro Nolasco, que tachó de "gasto superfluo" todo lo que no venga del Gobierno central. "¿Cómo se presenta usted a las elecciones si no cree en Aragón, no cree en el estatuto y sí en el trasvase?", le preguntó Pilar Alegría, que también acusó a Azcón de "no tener proyecto para Aragón y hablar solo de Cataluña y Sánchez" cuando el conservador exprimió la relación de la candidata del PSOE con el presidente del Gobierno. "Mil veces que enseñe el cartel y no será verdad", recriminó el del PP a la socialista por la defensa de la propuesta de la financiación autonómica. "Lo pondré en Ponzano (sede del PP)", dijo Alegría, "póngalo en su casa", replicó Azcón.

Atacó Izquierdo a Nolasco con el trasvase. "Cuente cómo se van a llevar el agua y si va a pasar por Teruel, que igual se puede poner regadío en mi pueblo", bromeó el del PAR, que presumió de "alcaldes que tienen que pastorear a Santiago Abascal por el Pirineo para que no se pierda". Se enfadó Nolasco al tocar a su líder y quiso "hablar de Biel" y de que el PAR "no ha hecho nada por Aragón", pero el portavoz aragonesista cree que "ha hecho la mitad de la comunidad" y acusó a Nolasco de "dar vergüenza" por pedir el trasvase en la comunidad: "Usted ni ha echado a un mena ni ha dejado a un okupa fuera".

Duro fue también el encontronazo entre Izquierdo y Guitarte. El de Teruel Existe acabó llamando "impresentable" a un hombre "sin catadura moral", tras las acusaciones por "supuestamente haberse beneficiado de su condición de diputado" en alguna obra pública. Guitarte desechó ese ataque y reclamó al del PAR ir a los juzgados si tenía algo de qué acusarle.

Y por fin, el pacto PP-Vox. Preguntó Pueyo que "cuánto va a durar Nolasco esta vez en el Gobierno" si las dos derechas llegan a un acuerdo. No respondió el presidente aragonés, tampoco el líder de Vox en la comunidad. Sí hubo un distanciamiento final entre los dos. "Yo no tengo la cara de cemento armado para mentir como usted", dijo Nolasco, "siempre está enfadado, es una mezcla del doctor House y Donald Trump", respondió Azcón, que se rio de las críticas del de Vox: "Se queja, pero gobernó usted conmigo". "Lo volverá a hacer", sentenciaron las izquierdas.